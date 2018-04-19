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Hükümet Sözcüsü yanıtladı, bakanlar seçim öncesinde istifa edecek mi?

Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, önceki düzenlemelere göre seçim öncesinde görevlerinden istifa ediyordu

19 Nisan 2018 23:58

Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan seçimler öncesinde istifa edip etmeyeceğine dair tartışmaları değerlendiren Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçen yıl yapılan referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleri ışığında yapılan mevcut düzenlemede böyle bir durumun öngörülmediğini söyledi.

Anayasanın 114. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir" hükmü gereğince daha önceki dönemlerde üç bakanın seçim öncesinde istifa ettiğini hatırlatan Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilen değişiklikle, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığını ifade etti.

"Seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecekler"

İlga edilen fıkranın, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini belirten Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecektir."

 

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