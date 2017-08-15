Hükümet Sözcüsü: ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bin 110 adayın puanının yeniden değerlendirilmesiyle değişen sıralamalada ÖSYM'nin hatası olduğunu belirterek "ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Bin 110 adayın yerleştirmesi değişmiştir. ÖSYM Başkanlığı, gerekli idari tahkikati yapacaktır." dedi.

Bozdağ, tek tip kıyafet konusundaki değişiklik için bir yasa değişikliğine ihtiyac olduğunu vurgulayarak "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK'ya konulacağını ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için kanun hükmüne kararname çıkarılamamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabındaki "Cumhuriyet" ifadesini silmesiyle ilgili olarak Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi Anayasamıza uygun ifadedir. 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi daha önceki dönemlerde de kullanıldı." dedi.