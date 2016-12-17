Hükümet Sözcüsü: Oklar PKK'yı işaret ediyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 13 askerin şehit 55 askerin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin "Oklar PKK'yı işaret ediyor" dedi.

Ne olmuştu?

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de halk otobüsündeki Güneydoğu'da terörle mücadelede bulunmak üzere yetiştirilen askerlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. TSK saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu belirtti. Kayseri'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 12'si yoğun bakımda 6'sı ağır 55 askerin yaralandığını açıkladı. Ayrıca Soylu şehit 8 askerin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan asker: Araç otobüsü sürekli takip ediyordu

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında 08.45'te bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bir asker o anları anlattı. Yaralı asker, "Araç otobüsü takip ediyordu, yan yanaydık sürekli" ifadesini kullandı.

"Araç 71 plakalı"

Saldırıyı gerçekleştiren aracın 71 plakalı (Kırıkkale) olduğu, otobüste bulunan ve çarşı iznine çıkan askerlerin 1. Komando Tugayı'ndan olduğu belirtiliyor. Otobüste bulunan ve çarşı iznine çıkan askerlerin silah altında olduğu 1. Komando Tugayı, terörle mücadele bölgelerine gönderilmek üzere yetiştirilen askerlerin bulunduğu bir kışla olarak biliniyor.

Kayseri'de halk otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan aracın 71 plakalı olduğu belirlenmişti. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu plakanın sahte olduğunu açıkladı.

Olay nasıl gerçekleşti?

Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari, patlamanın, bir terör patlaması gibi göründüğünü belirtti. Ensari patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Patlama bir terör saldırısı gibi duruyor. Palas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu. Bomba yüklü araç otobüse yaklaşıp patlatılıyor. Şuan güvenlik önlemleri alınıyor. Bölge kontrol altında. Resmi görevliler dışında kimse alınmıyor. Patlama, kampüs içinde de duyuldu. Olaydan hemen sonra 6 dakika içinde ekipler olay yerine intikal etti. Görgü tanıkları, önce trafik kazası sandıklarını belirtti. Daha sonra otobüsünü savrulduğunu görmüşler. Otobüste kalabalık bir yolcu grubu olduğunu tahmin ediyorum."