Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sözlerimi çarpıttı;haksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Numan Kurtulmuş gibi biri 'Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler' kalkıp bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması gerçekten son derece hazindir, utanç vericidir" sözlerine ilişkin olarak " Sayın Kılıçdaroğlu sözlerimi çarpıttı. Türkiye diz çöktürülmek için terör artırıldı. İlave bir motivasyonla gündeme gelebilir. Millet iradesini ortaya koyduktan sonra terör örgütlerinin yapacak bir şeyi yok. Haksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır" dedi.

Evrim Teorisi'nin müfredattan kaldırılmasına ilişkin olarak da Kurtulmuş "Evrim Teorisi bilimsel olarak da eskimiş ve çürümüş bir teoridir" yorumunda bulundu.

CNNTürk'teki Hakan Çelik ile Haftasonu programına konuk olan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Referandumun ekonomiye etkisi: Erken seçim ihtimali yoktur. Seçim meselesini bir kenara bırakmamız lazım. Referandumda ne karar çıkarsa çıksın, sonuç ne olursa olsun kabul edeceğiz. Referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın yolumuza devam edeceğiz. Bizim kanaatimizce çok yüksek "evet" oyu verecektir.

Erdoğan meydanlara inecek mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi vereceği bir karardır. 6 aylık programı bellidir. Her gün sahada olan birisi. Miting meydanlarında olabilir, buna mani bir şey yok.

Referandum kampanyaları: Biz de katıldık kampanyaya. Demokrasinin güzelliği burada, herkes her şeyi söyleyebiliyor. Herkes kendi görüşünü açıklamada özgür, evet veya hayır dediği için linç kampanyası yapmak çok yanlış.

Başkanlık sistemi: Bırakın otoriterleşmeyi, demokrasi daha doğrudan bir şekle bürünecek. Daha doğrudan demokrasi olacak. Yürütmeyi tek elde toparlıyoruz. Yasama ayrı, yargı da tamamen bağımsız şekilde fonksiyonunu icra ediyor. Kuvvetler ayrılığında sorun olmayacaktır.

Terör saldırıları: Söylediğim çok net, bilerek çarpıtıldı. Muhabir yönlendirici bir soru soruyor. Türkiye Suruç katliamından bu yana saldırı altındaydı. Bu süre içerisinde, milleti korkutmak için terör eylemleri artabilir. Türkiye diz çöktürülmek için terör artırıldı. İlave bir motivasyonla gündeme gelebilir. Millet iradesini ortaya koyduktan sonra terör örgütlerinin yapacak bir şeyi yok. Haksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır.

Bahçeli ve MHP'nin tutumu: MHP ile görüşmeler çok şeffaf yürütüldü. Kendisi açısından son derece tutarlı bir süreç izlemiştir. MHP seçmeni de süreci değerlendirecek. MHP seçmeni de genel merkezin gösterdiği istikamette oyunu kullanacağını düşünüyorum.

Bu anayasa değişikliği meselesidir. Bunu sağ-sol, muhafakar-liberal üzerinde okuma kanaatinde değilim. Muhafazakar camianın büyük oranda benzer şekilde davranacağını düşünüyoruz. Çok büyük kırılma yaşanacağını sanmıyorum.

Milletvekillerin tutuklanması: Bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, savcılıklar harekete geçti. Hukuki bir süreç vardır. Siyasi tarafında ise, HDP'nin varlığı, Türkiye siyasetinin geleceği bakımından bir şanstı. Bu şansı büyütmenin yegane engeli HDP oldu. HDP keşke kendisini bu noktaya düşürmeseydi. HDP, ona oy veren halka ihanet etti. Tutuklu olmaları bizim karar vereceğimiz bir şey değil, dosyaları var. Burada tek tip bir karar yok. Devam eden süreçle ilgili konuşmamız uygun olmaz.

Siyasi suikast ihbarları: Suikastları da kullanabilirler, halkı sindirecek, kendi siyasi zeminlerine yönelik eylemlere girebilirler. İstihbarat çalışmaları yapılıyor.

Reina katliamcısının sorgusu: Ümit ederiz ki arkasındaki güçlere ulaşılır. Bunun ardından farklı istihbarat birimlerinin olduğu anlaşılıyor. Ümit ederim bunlar ortaya çıkar.

Yunanitan'a kaçan darbeciler: Bu kararı kınıyoruz. Dostluğa, müttefikliğe yakışmayan bir karardır. Yunanistan gibi darbelerden çeken bir ülkelerin darbecileri iade etmemesi anlaşılabilir değil. Avrupa'dan gelen baskılar nedeniyle alınmış bir karar. Önemli kararlar alabiliriz.