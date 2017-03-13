Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Özür dileme noktasına geleceklerinden eminiz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaşanan diplomatik kriz için Hollanda’nın Türkiye’den özür dileme noktasına geleceğine emin olduklarını söyledi. Kurtulmuş, “Ne yaparsanız yapın Türkiye mazlum milletlere önderlik edecek ve oynana bu oyunları bozacaktır. Birkaç gündür Avrupalı dostlarımıza düzünden söylüyoruz, tersinden söylüyoruz bir türlü anlamıyorlar. En yakın zamanda anlayıp, mahcup olup, hizaya gelip Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden eminiz inşallah" dedi.

Kurtulmuş, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuştu. Kurtulmuş’un açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Avrupa'da açık bir mülteci düşmanlığını görüyoruz. Açık bir İslamifobia ve onların çıkartmış olduğu örgütlü bir İslam düşmanlığını görüyoruz. Bunların bir tezahürü olarak, bunlar olmasın diye güçlü bir Türkiye olmasın diye Türkiye düşmanlığının ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu ümmetin önüne çıkıp liderlik yapan güçlü bir lider olmasın diye Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset ürettiklerini görüyoruz. Dün ve evvelsi gün Avrupa'da yaşananlar tam da kötülüğün, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı üzerinden örgütlenmiş bir şeklidir. Sayın İçişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın maalesef konsolosluğumuza 30 metre kala durdurulması ve en sonunda Hollanda'dan çıkarılması sadece yolunu şaşırmış, mantıksız birkaç siyasetçinin ortaya koyduğu bir iş değildir. Örgütlü, planlı Müslüman ve göçmen düşmanlığı üzerine oturan, Türkiye düşmanlığı üzerine oturan bir zihinsel altyapının dışa vurumudur. İstiyorlar ki güçlü bir Türkiye olmasın, istiyorlar ki mazlum milletlere önderlik eden bir Türkiye olmasın. Ne yaparsanız yapın Türkiye mazlum milletlere önderlik edecek ve oynana bu oyunları bozacaktır. Birkaç gündür Avrupalı dostlarımıza düzünden söylüyoruz, tersinden söylüyoruz bir türlü anlamıyorlar. En yakın zamanda anlayıp, mahcup olup, hizaya gelip Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden eminiz inşallah.

"Avrupa'da açık bir mülteci düşmanlığını görüyoruz. Açık bir İslamifobia ve onların çıkartmış olduğu örgütlü bir İslam düşmanlığını görüyoruz. Bunların bir tezahürü olarak, bunlar olmasın diye güçlü bir Türkiye olmasın diye Türkiye düşmanlığının ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu ümmetin önüne çıkıp liderlik yapan güçlü bir lider olmasın diye Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset ürettiklerini görüyoruz. Dün ve evvelsi gün Avrupa'da yaşananlar tam da kötülüğün, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı üzerinden örgütlenmiş bir şeklidir. Sayın İçişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın maalesef konsolosluğumuza 30 metre kala durdurulması ve en sonunda Hollanda'dan çıkarılması sadece yolunu şaşırmış, mantıksız birkaç siyasetçinin ortaya koyduğu bir iş değildir. Örgütlü, planlı Müslüman ve göçmen düşmanlığı üzerine oturan, Türkiye düşmanlığı üzerine oturan bir zihinsel altyapının dışa vurumudur. İstiyorlar ki güçlü bir Türkiye olmasın, istiyorlar ki mazlum milletlere önderlik eden bir Türkiye olmasın. Ne yaparsanız yapın Türkiye mazlum milletlere önderlik edecek ve oynana bu oyunları bozacaktır. Birkaç gündür Avrupalı dostlarımıza düzünden söylüyoruz, tersinden söylüyoruz bir türlü anlamıyorlar. En yakın zamanda anlayıp, mahcup olup, hizaya gelip Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden eminiz inşallah."