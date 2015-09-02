Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Kaçırılan Türk işçiler için Irak'la temaslarımız devam ediyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan 18 Türk işçisi hakkında "Irak makamlarıyla çok sıcak temaslarımız devam ediyor. Onlar da daha bir bilgiye sahip değildir. İnşallah güzel sonuçlanır bu olay" açıklaması yaptı

Kurtulmuş, Terörle Mücadele kapsamında yürürlüğe giren terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon liraya varan ödül uygulamasına ilişkin olarak, "İlk kez Türkiye’de kullanılıyor gibi gündeme getiriliyor. Birçok ülkede ödül mekanizmaları var. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin her yerinde terör saldırıları sürdürülüyor, sona erdirilmesi için tüm imkanlar kullanılacaktır. Türkiye’de barış ve esenliğin sağlanmasını istiyoruz, ancak üzerine düşen gölge, terör örgütlerinin varlığıdır. Terör örgütü mensuplarının ihbar edilmesi de kullanılan argümanlardan sadece birisidir. İlk kez Türkiye’de kullanılıyor gibi gündeme getiriliyor. Birçok ülkede ödül mekanizmaları var. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Irak’la ilgili net bilgiler yok. 18 kişi, Bağdat’ta kaçırılmıştır. Irak makamlarıyla çok sıcak temaslarımız devam ediyor. Onlar da daha bir bilgiye sahip değildir. İnşallah güzel sonuçlanır bu olay.

Türkiye, Ortadoğu’nun güvenli tek ülkesidir. 20 Temmuzdan beri, Türkiyede güvensizleştirilmeye çalışılıyor. Irak'taki saldırıyı da böyle değerlendirmek lazım. Ortadoğu’da barışı istiyoruz. En kısa zamanda 18 vatandaşımızın salimen dönmesi sağlanmış olur.