Hükümet Sözcüsü: KHK'lar ile 111 bin 240 kişi ihraç edildi, OHAL Komisyonu ilk gününde 3 binden fazla başvuru aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MGK toplantısının ardından, Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında kamudaki ihraçlar hakkında bilgi veren Kurtulmuş bugüne kadar toplam kamu çalışanlarının yüzde 3,5'ine karşılık gelen 111 bin 240 kişinin ihraç edildiğini duyurdu. İhraçları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere kurulan OHAL Komisyonu'nun ilk çalışma gününde 3 bin 28 başvuru aldığını bildiren Kurtulmuş, toplam 120 bin başvuru alınmasının beklendiğini bildirdi.

15 Temmuz kutlamalarına 6 milyon vatandaşın katıldığını duyuran Kurtulmuş, Muğla'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davası sanığının giydiği 'Hero' (Kahraman) yazılı tişörtün ardından sanıklara tek tip elbise giydirilmesi için çalışmalara başlandığını da tekrarladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"Türkiye geçtiğimiz cumartesi pazar günü 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası nefretle hatırlayarak bir kere daha anmıştır.

Programlarla 15 Temmuz'u bir kere hatırladık. Unutmayacağımız her vesile ile dile getiriyoruz. Çok şükür milletçe unutturmayacağımızı hatırlattık.

15 Temmuz akşam saatlerinden başlayarak 16 Temmuz sabahına kadar süren çok büyük bir destansı hikaye. Ne bu hainleri ne de 250 şehidimizi ve gazilerimizi unutturmayacağız.

Bütün bu yapılan kahramanlıkları unutmayacağız. Bir kere daha elim günde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

15 Temmuz 2016'daki gibi vatandaşlarımızın demokrasimize sahip çıktığını, şehitlerimizi ve gazilerimiz anmaktan geri kalmayacağını gösteren bir etkinlik oldu. 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde yapılan etkinliklere yaklaşık 6 milyon vatandaşımız katılmıştır.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden.

FETÖ ile kapsamlı bir mücadele sürdürülüyor. KHK ile birlikte görevden almalar devam ediyor.

111 bin 240 kamu görevlisi KHK'lar ile ihraç edilmiştir. 32 bin 180 uzaklaştırma yapıldı. Bunlardan 35 639'u yapılan incelemer sonucu göreve iade edilmiştir. Toplam kamu görevlilerinin sayısına bakıldığında ihraçlar kamu görevlilerinin yüzde 3,5'i gibi bir rakama tekabül etmektedir.

Bunların finansal kaynaklarının kurutulması Diğer terör örgütlerinden kendilerini ayıran en önemli özellik çok geniş bir finansal kaynağa sahip olmaları. Çok ciddi şekilde topladıkları paralara sahip olan bir örgüt. Örgütle irtibatlı olan 960 şirkete el konulmuş TMSF'ye geçirilmişti.

FETÖ'nün okullarına el konularak işlemler başlatıldı. Hazırlıklar sürdürülüyor. Maarif Vakfımız FETÖ'nün işgal ettiği alanlardaki sorumluluğu üstüne alacak."

OHAL Komisyonu'na ilk günde 3 binden fazla başvuru

"Bugün mesai saati bitimine kadar 3 bin 28 başvru gerçekleşti. 120 bini aşkın başvuru yapılması öngörülüyor. Çok sayıda dosya ortada olacak. Bu dosyada mükerrer olanlar ayıklanacak.

Bizim 15 Temmuz'a hayatını veren 250 şehide can borcumuz var. Daha fazla çalışacağız. Bu FETÖ'cü eşkıyalardan bunlarla bağlı yanında çevresinde duran herkesten hesap soracağız.

Yani bunların devletten arındırılması darbeci ve örgüt üyelerinin hesap vermesi için bütün yasal yapılar eksiksiz devam edecek.



Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletten başka hiçbir egemen güç kalmayacak



İç ve dış güvenlik tehditleri ilgili kurumlar tarafından gündeme getirilmiş. Adalet Bakanlığımız adalet ile ilgili bir sunum yapmış ve OHAL kararı meclisten geçmiştir"

Fethullah Gülen'in Wall Street Journal röportajı

"Asla sıradan bir röpırtaj sıradan bir fotoğraf değildir. Sürekli menzil kaybeden, darmadağınık olan üeyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne mesaj vermeye çalışan bir görüntü var.

Bir örgütün dileri olara Pensilvanya'da duracak, bir takım gazetelere röportaj verecek... Biz ABD'li yetkililere şunu söylüyoruz: Müttefiklik dostluk bu adamı derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz hukuk süreci diyorsanız bu adamın hareket alanını kısıtlayın.

Bunlar son derece açık bir şekilde Türkiye'ye karşı işleşmiş bir suç oluşmuştur."

Cumhurbaşkanı'na suikast davasıda 'Hero' yazılı tişört

"Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bakanlar Kurulu'nda da gündeme geldi. Adalaet Bakanlığı'mız bu konuda çalışma yapılacak. Mahkemelere tek tip elbise ile gelmeleri sağlanacak.

O tişört göründüğü günden itibaren halkımızdan "Bu adamlar nasıl böyle gelirler" diye yoğun bir talep geldi. Bunlara karşı mahkemelerimiz açık, hukukun üstünlüğü presibi içinde hareket ediyoruz ama tek tip elbise için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

İsrail'in Mescid-i Aksa anlaşması





Gerçekten kabul edilemez. İslam dünyasında 3 tane kutsal mescit var. Kudüs'teki Harem-i Şerif Müslümanların ilk büyük kıblesidir. 1967'den beri hiç kapatılmamıştır. Böyle bir ortamda bu kararın uygulanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur.

Böylesine bir takım baskılarla Müslüman kimliğini baskı altına almaya çalışmak Kudüs'ün tarihine saldırıdır, hakarettir.

Rusya ile S-400 anlaşması

Rusya ile S-400 ile ilgili görüşmelere olumlu sürüyor. Şuanda anlaşma son noktasında değil. Katar meselesi iise Katar Üssü yeni bir mesele değil. Önümüzdeki günlerde Katar'da ortak tatbikat yapılacak. Planlaması önümüzdeki günlerde ortaya çıkar.