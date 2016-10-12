Hükümet Sözcüsü: İhtiyaç bulunduğu sürece Başika'da varlığımıza devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin "Türkiye'nin Başika'daki varlığı meşru bir varlıktır. Orada bize ihtiyaç bulunduğu sürece orada varlığımıza devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin Musul halkına destek için Başika'da olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş'un sözlerinden satır başları şöyle:

"Uluslararası camia ve Irak Merkezi Hükümeti gerçekten DEAŞ ile bir savaş veriyorsa, en acil gündem maddelerinden birisi, senelerdir Musul'un kurtarılması olmalıydı. Türkiye zaten bu amaçla oradadır, Musul'un halkına destek vermek için oradadır. Ama sanki bunlar hiç yokmuş gibi şimdi bunun gündeme getirilmesi 'söyleyene değil, söyletene bak' sözünü gündeme getiriyor. Herhalde başka tesirler altında, başkalarının tesiri altında, siyaseten başka bir şey söyleyemediği için Irak Başbakan'ı bunu söylüyor."

"Musul'u DEAŞ'tan kurtaracağız' diye siz oraya PYD'yi, YPG'yi çağırırsanız, başka bir terör grubunu, başka bir silahlı grubu oraya çağırırsanız ve o şehrin asli unsurlarından olmayan unsurları getirip o şehre yeni bir, tabiri caizse, 'ur' gibi sokmaya çalışırsanız bu Irak'ta barışı sağlamaz, Musul sorununu da çözmez." diye konuştu.

"Bölgede ortaya çıkacak bir mezhep savaşının ne Sünnilere ne Şiilere zerre miktarı faydası olmayacak. Mezhep savaşları üzerinden bu bölgeyi bölüp parçalamaya çalışanlarsa Ortadoğu üzerinde emperyal hedefleri olan ülkelerdir. Bir kere bu olgunun farkına varmamız lazım."

Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın saldırılarına ilişkin, "Örgütü desteklemeyen ama örgüte yakın olan partiye geçmişte oy vermiş bir kitle var. Bir kere örgüt bunu görüyor. Dolayısıyla örgütün AK Parti'li kardeşlerimize saldırması, aslında sivil siyaseti ortadan kaldırmak için yaptığı bir plandır." dedi.

"Aşiretlerin çok büyük bir kısmı da geçtiğimiz günlerde Van'da bir araya gelerek terörün, PKK'nın karşısında olduklarını ortaya koymuşlardır. Milletin birliği, dirliğinden yana olduklarını, Türkiye'de devletten yana olduklarını ortaya koyan bir anlayışı ortaya koydular. Bu, yüz binlerce Kürdün tarafını seçmesi demektir. Bu da terör örgütünü son derece rahatsız ediyor, ürkütüyor."

"Eski müttefiklerinin bir kısmını değiştirdiler, eski düşmanlarının ya da rakiplerinin bir kısmını düşman olarak ittihaz ettiler. Bu dış politikada olabilir bir şey ama niçin bunu yaptığınızı bilirseniz size faydası olur. Amerikalıların herhangi bir uzun eylemin, planlamanın sonucu olarak bunu yaptıklarını düşünmüyorum. Bir çaresizlik içinde oradan buraya sallanıyorlar."

"Mesela, İslamofobiya maalesef tekrar 11 Eylül olayları sonrasında canlı bir şekilde ortaya konulduğu gibi karanlık bir odak tarafından ciddi şekilde yeniden pişirildi ve Amerikan toplumunun önüne konuldu."