Hükümet Sözcüsü: Her 'hayır' diyen terörist değildir

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Hayır'cılar 15 Temmuz'un yanında konum almaktadır" sözlerine ilişkin olarak "FETÖ ve PKK bağlantıları hayır'a destek veriyor demek başka bir şey. Her 'hayır' diyen terörist değildir" dedi.

Hükümet Sözcüsü, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Bahreyn ziyareti öncesinde havalimanındaki " Mümbiç ve Rakka sonraki hedeftir" açıklamasına ilişkin olarak da "DEAŞ, PKK, YPG Türkiye'ye tehdit olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. O yüzden Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. ürkiye, uluslararası koalisyonla mutabakat sağlanırsa, yeni adımlar atılırsa, hem Mümbiç hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir" yorumunu yaptı.

Çiftçilerin kredi borçlarının yapılandırılacağını da belirten Kurtulmuş "Müjde olarak söyleyebilirim ki, çiftçi kardeşlerimiz ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçları yeniden yapılandırılacak" dedi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra konuşan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Burada anlatmak vaktimizi alır ancak bu üç projede entegre projedir. İçme suyu, atık su projelerini, meteoroloji tesislerini, ceviz ormanları, badem ormanları gibi yeni ormanların kurulmasını, şehir ormanların kurulması gibi projeleri içeren entegre projelerdir. Üç bölgede, her biri 8 ilimizi kapsayan projelerdir.

Bu 24 ilimizde hem sulanabilir alanların oranı artırılacak, hem enerji üretimlerini, hem sulama kanallarının hem de içme suyu meselesinin halledilmesi öngörülmektedir. Bu havzaların her birinde 40-50 yıllık su ihtiyacı giderilecek. Her bir çevrede, her bir gelişim projesi çerçevesinde yüzlerce, binlerce tesisin işletmeye alınması öngörüşüyor. Akdenizde 1091, Ege'de 2065, Konya Ovası'nda 873 gelişim tesisin açılması planlanıyor. İnşallah bu bölgelerin tarımsal kalkınmasına büyük destek sağlayacak.

Kurtulmuş: Her 'Hayır' diyen terörist değildir; Cumhurbaşkan'ımız ve Başbakan'ımız asla bunu söylememiştir!

"Çiftçilerin kredi borcu yapılandırılacak"

İkinci sunum ise Faruk Çelik tarafından yapıldı. Çeşitli konuları içeren çok kapsamlı bir sunum paylaşıldı. Çeşitli kanun değişikliklerini öngören bir tarım paketi paylaşıldı. Bunların içerisinde birkaç tanesini paylaşmak isterim. Türkiye'de hayvan kaydının alınmasına yönelik ilave tedbirler. İnsan sağlığını tehlikeye atan ürünlere dair cezai işlemlerin artırılması. Müjde olarak söyleyebilirim ki, çiftçi kardeşlerimiz ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçları yeniden yapılandırılacak.

Çok şükür bugün Türkiye'nin geldiği iktisadi durum göz önüne alındığında Türkiye'nin uzay ajansı kurması elzem hale gelmiştir. Türkiye uzay ajansının kurulmasını sağlayacak bir yapıya kavuşacağız, bu hususta çalışmalarımız hızlanacaktır. Bu alanlardaki yasa teklifleri olgunlaştırarak TBMM'ye getirilecektir.

"Mümbiç hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir"

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlar laf olsun diye yapılan operasyonlar değildir. Öncelikle bu operasyonlara Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacı olarak bakmak gerekir. Türkiye'ye karşı uzun aylar boyunca devam eden güvenlik tehditlerini hep beraber yaşadık. Oradan füze, roket atanlar, Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdürenler oldu. DEAŞ, PKK, YPG Türkiye'ye tehdit olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. O yüzden Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. İnşallah ÖSO ve Türk ordusunun zaferiyle bu operasyonlarının sonuçlanacağını ümit ediyoruz.

ABD ile Türkiye'nin bir anlaşması vardı. YPG ve PYD Fırat'ın doğusuna çekilecekti. Sahadaki bu mücadele yeni güvenlik şartlarıyla sürdürülüyor. Bu denetimler çeşitli kurumlar tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, benim de ifade ettiğim gibi Türkiye, uluslararası koalisyonla mutabakat sağlanırsa, yeni adımlar atılırsa, hem Mümbiç hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Türkiye, DAEŞ'in Rakka'dan temizlenmesi için uluslararası camia ile varılacak bir anlaşma çerçevesinde adım atabilir. Bunu önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler belirleyecektir. O yüzden şöyle bir operasyon olacak dememiz mümkün değildir.

Türkiye'nin böyle bir konjonktürde referanduma gidiyor olması. Önce anayasa değişiklik paketinin milletvekili oylarıyla kabul edilip halkoylamasına sunulacak olması dahi demokrasi adına bir kazanımdır. Bu kampanyanın içerisinde hayır diyenler de, evet diyenler de olacaktır.

"Her 'hayır' diyen terörist değildir"

Ortada çok açık bir gerçek var. Günlerdir PKK'nın üst düzey yöneticilerinin hayır'a yönelik çalışmalarının artırılması yönünde görüşlerinin beyan ettiğini görüyoruz. FETÖ'nün hayır kampanyasına destek veren bir çalışma ve gayret içerisinde olduğunu görüyor ve biliyoruz.

FETÖ ve PKK bağlantıları hayır'a destek veriyor demek başka bir şey. Bütün hayır diyenler terörist algısı oluşturmak başka bir şey. Ne Başbakanımız, ne Cumhurbaşkanımız böyle bir algıya neden olacak herhangi bir söylemde bulunmamışlardır. Devletin düşmanı olan örgütlerin sistematik olarak 'hayır'a destek verdiğini ifade etmişlerdir. Lafı yanlış anlamaya gerek yoktur. Herkes lafı doğru algılasın.

Ceza ve denetimler YSK'dan çıkıp RTÜK'e mi devredildi, yoksa tamamen ortadan mı kaldırıldı? Bugün Levent Gök'ün bir iddiası oldu 2 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'nda alınan bir kararla FETÖ'den görevden alınanlar aynı gün iade edildi diye...



Bunlar gündeme geldi. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen konular önce burada anlatılıyor. İlgili bakanlıklarla görüşülüp TBMM'ye havale ediliyor. Bunun elbette bir takvimi var, en kısa sürede çıkarılır. Birinci soru özel televizyonların seçim zamanlarında yaptığı yayınlar... Özel televizyon kanallarına çok haksız cezalar geldi geçtiğimiz zamanlarda. Adı üzerinde özel. Kamu parasını kullanmıyor.

Evet'i de destekleyen, Hayır'ı da destekleyen çok sayıda özel televizyon kanalı var. İlla belli kısıtlarda hareket etmeleri, belli oranlarda yayın yapacak, şu söylemlere bu kadar yer verecek diye bir kural olmamalı. Göreceğiz kampanya sırasında da. Hayır'ı da, Evet'i de destekleyen televizyon kanalları olacak. Geçmişte RTÜK bir televizyon kanalına 1, diğer kanalına 100 ceza verdiği örnekler vardı. Bu çarpıklıkların düzeltilmesi için bu adım atıldı.

Sayın Gök'ün söyledikleri hakkında bir şey bilmiyorum. Açıp bakalım. Fikrim yok.



KHK ile birçok akademisyen ihraç edildi. Bunlar içinde çok önemli isimler de var. Özellikle Ankara Üniversitesi'nde bunun yoğunlaştığını görüyoruz.

Değerli arkadaşlar KHK'larda olası birtakım yanlışlıklar varsa bunların düzeltilmesi için bir mekanizma kurmuştuk. Eğer ortaya çıkan bir yanlışlık varsa, bunun nasıl düzeltileceğine ilişkin bir yasal mekanizmamız var. Buralara müracaatlar yapılır. KHK nihai bir karar değildir. Müracaat edilerek düzeltilmesi mümkün olan kararlar.

Bu mekanizma hızla kurulacak. 7 kişilik biliyorsunuz bireysel başvurular için önemli bir mekanizmadır. Buradan sonuç alınacak bir yapı oluşturuluyor. İlgili bakanlıklar buralara gerekli desteği verecek. Bu ve benzeri birtakım kuşkular varsa bunları giderecek adımlar atılacaktır.



Referanduma yönelik anketler masanıza geliyor mu?

Referandum kampanyasının daha başındayız. Başında olmamıza rağmen 'Evet'ler önde görünüyor. Ancak tecrübeyle söylüyorum ki kampanya ilerledikçe 'Evet' olan destek artacaktır. Biz parti olarak kampanyalar sırasında kamuoyu anketlerini çok iyi kullanan bir partiyiz. Haftalık, hatta günlük anketler yaptırdığımız dönemler oldu.

Allah'a şükür hiç yanıltmadı bizi bu anketler. Seçmenlerimizin hangi konularda bilgilendirilmeye ihtiyacı varsa kampanyalarımızı onların üzerinde yürüteceğiz. Şenlik içerisinde bir kampanya yürüteceğiz. İnşallah evet oyları sandıktan çıkacaktır.