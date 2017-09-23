Hükümet Sözcüsü: Henüz vakit geçmiş değil; bu referandumu iptal edin

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak " Bu referandum gayri meşrudur. Henüz vakit geçmiş değil, bu referandumu iptal edin" dedi.

Sözcü Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin "Artık çok geç, Kürtler özgürlük için her bedeli ödeyecek" sözleriyle ilgili, " Opsiyonlar tüm yönleriyle ele alındı. Atılacak adımlara göre değerlendirmeler yapılacaktır. Atılması tüm muhtemelen adımların değerlendiriliğini söyleyebilirim. Eğer ihtiyaç hasıl olursa bu kararlarımızı uygulayabileceğiz" ifadesini kullandı.

Bozdağ, istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kararının 'kişisel' olduğunu belirterek, "Kadir Bey'in istifası siyaseti bıraktığı anlamana gelmez. Şu an kendisi AK Parti'nin üyesidir. Partiye hizmet edebilir" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Referandumun olması halinde neler olabilir, bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Gayrimeşru bir referandumdur. Türkiye Cumhuriyeti tavrını baştan ortaya koymuştur. Bu referandum bölgenin barışlına güvenliğine yeni tehdit ve sıkıntılar yaratmaya adaydır.

Batı ortamını daha da bozacak ve güvenlik riskleri ortaya çıkarabilecek bir durumdur. Bazı sorunları çözmek için bu adımlarını attıklarını söyleyenle yarın daha büyük sorunlarla karşıalacaktır.

Uluslararası toplum karşı olduğunu söyledi. Ayrıca bölgede yaşanan toplumlar bu referanduma karşı. Ayrıca bölgede sadece Kürtler yaşamıyor, Diğer dini ve etnik gruplarda o coğrafyada yaşamaktadır. İhtilaflı konular hala açıklığa kavuşturulmamıştır.

"Irak Bölgesel Kürt Yönetimine çağrıda bulunuyoruz"

Aklıselim ve sağduyuyla ele alınmalıdır.Bu referandumdan vazgeçilmelidir. Bu konu duygusallıkla ele alınacak bir konu değildir

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Bu ileride yapılacağını kabul ettiğimiz anlamına gelir. Tekrarlanmayacak biçimde iptal etmelidir. Ertelemeyi Türkiye kabul etmemektedir.

Büyün opsiyonlar masaya kondu, referandum iptal edilmemesi halinde hangi tedbirler alınacak hepsi değerlendirilmiştir"