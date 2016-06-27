Hükümet Sözcüsü: Erciş ve Midyat’ın il olması gündemde değil

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Van'ın Erciş ve Mardin'in Midyat ilçelerinin il olacağı yönündeki iddiaları için, "Bunlar tartışıldığı zaman gündeme gelir, sizinle paylaşırız" dedi.

Habertürk’ün haberine göre Kurtulmuş, bir gazetecinin bu yöndeki sorusu üzerine, "Böyle bir konu gündeme gelmedi. Bir gazetedeki açıklamayı esas alarak fikir beyan edemeyiz. Bunlar tartışıldığı zaman gündeme gelir, sizinle paylaşırız" dedi.

Bazı gazetelerde Şırnak ve Hakkari il merkezlerinin idari olarak Cizre ve Yüksekova'ya taşınarak isimlerinin değiştirilmesinin yanında, Erciş'in Van'dan, Midyat'ın da Mardin'den ayrılarak il yapılması planlandığı ileri sürülmüştü.