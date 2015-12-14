Hükümet Sözcüsü: Hiçbir demokrasi, hendek siyasetine teslim olmaz

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Güneydoğu'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve ağır çatışmaların yaşandığı bölgelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Hiçbir demokrasi, hendek siyasetine teslim olmaz" dedi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde, saat 17.50'de başlayan toplantı sona erdi. Toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

72 yaşa kadar öğretim üyeliği

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan reform eylem planı imzalanmıştır.

Lisans öğrencilerinin burs miktarı 330 liradan 400 liraya çıkartılmıştır.

Çeyiz destek hesabı kararlaştırılmış ve uygulamaya konulmuştur.



Gençlerimizin faizsiz 100 bin lira kredi desteği imzalanmıştır.



Seraların modernizasyonuyla ilgili faizsiz kredi desteği yürürlüğe konmuştur.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin, özellikle taşra üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin 72 yaşına kadar öğretim üyesi olmaları istisnai bir şart olarak devam ediyordu ve yıl sonu itibarıyla o da bitiyordu. Bundan sonra süresiz olarak bu 72 yaşına kadar üniversitelerde öğretim üyesi olarak devam edilmesi kararı alınmıştır.

Prim borcu olanlara ek süre





Bakanlar Kurulu'nda imzası atılan bir başka önemli karar ise biliyorsunuz, 60 güne kadar prim borcu olanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında olsalar dahi sağlık hizmetlerinden yararlandırılmıyorlardı. Bunların yararlandırılması için 31.12. 2015 tarihine kadar süre verilmişti. Bu sürenin 30.06. 2016 tarihine kadar, yani önümüzdeki yıl haziran sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

"Hiçbir demokrasi, hendek siyasetine teslim olmaz"

Uzaktan keskin nişancılarla halka ve emniyet görevlilerine ateş açılması. Önce hendek siyasetine ve siyaset içindeki makul isimlerin bile bunların bölge halkına nasıl zarar verdiğini söylemesi gözümüzü açmalı. Eğer hendek üzerinden siyaset devam ederse, Türkiye kendi insanlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü bir hükümetle idare ediliyor. Hiçbir demokrasi içerisinde hükümet hendek siyasetine teslim olmaz. Birçok ilçede mücadele devam ediyor, devam ederken de oradaki sivil vatandaşlarımız ve kamu görevlilerimizin güvenliğini sağlamak devletin vazifesidir.

Umarım ki büyük yanlış ve tarihi yanılgıdan dönüp hendek siyasetinden vazgeçerler. Bölgedeki bütün unsurlar sürecin içerisinde yer alırlar. Kimse zannetmesin ki Türkiye Cumhuriyeti devleti hendek siyasetine teslim olacak. Tek bir kimsenin burnu kanamasın istiyoruz, sadece sivil vatandaşlarımız da değil. Onların içerisinde de terörden ölenler oluyor, ölmesinler.