Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Afrin bölgesinin kontrolünü, Suriye Ordusu'na bırakacağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bozdağ, "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'nin ardından Münbiç'e yöneleceğini iddiasını değerendiren Bozdağ, "Türkiye'nin kararlılığı nettir. ABD oradan YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz" diye konuştu.

Son dönemde artan cinsel istismar suçlarına da değinen Bozdağ, çocuklara cinsel saldırılar ile ilgili 'Hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu" dedi.

Bozdağ'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Çocuklara yönelik saldırılarla ilgili hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. 6 Bakanlı komisyon alınacak önlemler için çalışma yapacak. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her Türlü suça ve ahlaksızlığa karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir.

Çocuklarıma dönük cinsel istismar suçu başta olmakla birlikte bunu tamamıyla ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla yapılacak bir şey değil. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz.

Bu konuda duyarlılığı birlikte artırmalıyız. Sadece cezalar ile bu meseeyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi gerek. Tabi en ağır cezalar verilecektir. Bu işin bir boyutu yani çocujlarımızızn istismar edildikten sonra bir caydırıcı boyuru var. Burada sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir. Birlikte mücadele etmeliyiz.

Zeytin Dalı Harekâtı başladığı gün nasıl bir hedefle başladıyla aynı hedef doğrulştusunda başarılı şekilde devam etmektedir. 1651 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır.

Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar. Harekat teröristler temizleninceye kadar devam edecektir.

Rejimin Afrin'e asker göndermesi felakete yol açar. Putin ile yapılan görüşme) Rusya ile Türkiye'nin harekat başlamadan önce Afrin'e bakışı neyse şu an da o dur. 16 Mart'ta üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacaktır.

Münbiç konusu

Tillerson Türkiye'de idi. Detaylı görüşmeler yapıldı. Münbiç, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere bütün konular masada müzakere edildi. FETÖ ve adli konular ele alındı ve şöyle bir karar çıktı. 3 ayrı mekanizma oluşturulacak biri Suriye'yi biri adli konuları bit mekanizma ise Irak'ı konuşacak. Sorunlar tek tek ele alınacak.

Bunların ilk toplantısı 14 Mart'ta Washington'da olacak. Türkiye'de bir üçlü zirve yapılması söz konusu. Bütün bu gelişmeler konuşulacak. İran ve Rusya'nın bazı konulara bakış farklılığı olsa dahi iş birliğini sürdürüyor. Türkiye'nin kararlılığı nettir. ABD oradan YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz.

Bölge terör örgütünden arındırılıncaya kadar, sınır boylarında yaşayan vatandaşlarımızı ve ülkemiz tehdit altından kurtarılana kadar harekat devam edecektir.

Türkiye'de bir üçlü zirve yapılması söz konusu. Bütün bu gelişmeler konuşulacak. İran ve Rusya'nın bazı konulara bakış farklılığı olsa dahi iş birliğini sürdürüyor.

Türkiye'nin kararlılığı nettir. Bölge terör örgütünden arındırılıncaya kadar, sınır boylarında yaşayan vatandaşlarımzı ve ülkemiz tehdit altından kurtarılana kadar harekat devam edecektir.

PKK bir terör örgütüdür. Hem ABD hem de NATO bakımından böyledir. Terör örgütleri isim değiştirerek terör örgütü vasfından kurtulamaz. PKK terör örgütü yaptığı eylemlerle terör örgütü olduğunu dünyaya göstermiştir.

AKP-MHP ittifakı

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin oluşturduğu 3 kişilik heyet ile AK Parti heyeti bir araya geldi. Uyum düzenlemeleri ve seçim güvenliği ile ilgili bazı konuları ele aldılar. 26 madde üzerinde mutabakat sağlandı, hayırlı olsun. Bunların içinde neler olduğunu ben bugün açıklamayacağım. Bunu çarşamba günü açıklayacaklar. Oy pusulası nasıl olacak, milletvekili dağılımı hangi hususlarda olacak bunların cevabı yasal düzenlemelerle verilecektir. Seçim barajına ilişkin bir değişiklik yok.

Saadet Partisi ile görüşme söz konusu mu?

İttifakta bir sınırlama yok. Partiler aralarında mutabakata varmak kaydıyla ittifak yapabilirler. Bu yasa ittifakların önünü açıyor. Kimin kiminle yapacağının kararını vermiyor. Şuanda MHP -AK Parti ittifakı kesin. Sadet Partisi ile Cumhurbaşkanımız bir görüşme yaptı bunun yansımaları nasıl olacak hep birlikte göreceğiz.

Türk Tabipleri Birliği'nin adının değiştirilmesi

STK ve ye meslek kuruluşunun adının önünde olması o kuruluşa onur kazandırır. Siz isminizde Türk ibaresini taşıyacaksınınz hem de Türkiye'ye düşmanlık yapanların değirmenine söz su taşıyacaksınız.