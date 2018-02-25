Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Salih Müslim şu anda gözaltında; dileğimiz Türkiye'ye iadesidir

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin kırmızı bülten ile aradığı eski PDY lideri Salih Müslim'in, yakalandığı Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltında tutulduğunu söyledi.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Bozdağ, Müslim'in Türkiye'ye iadesi için gerekli adımların atılacağını da ifade etti.

Bozdağ, "İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'mız iade süreciyle ilgili çalışıyor. Dileğimiz Salih Müslim'in Türkiye'ye iadesidir" diye konuştu.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını bildirmişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslüm hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli olarak kasten adam öldürmek", "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Müslüm hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yakalama emri kapsamında da kırmızı bülten talep edildiği bilgisine yer verildi.



Müslüm'ün, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, gerekli temasların sağlanması üzerine Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.



Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'ye iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca geçici tutuklama kararının ardından Müslüm hakkında bu ülkeye iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.