Hükümet Sözcüsü Bozdağ: OHAL'in uzatılması ihtiyacı ortada

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "OHAL'in uzatılması ihtiyacı ortadadır" dedi ve yeniden uzatılabileceğini söyledi.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kamuflaj giyerek Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermesini beklediğini belirterek, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı.

(Üçlü zirve bildirisi) Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor.



Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir.



Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin.

MİT, yurtdışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır.

OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir."