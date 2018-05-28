Hükümet Sözcüsü Bozdağ: İnce televizyonda doğru söylüyor, Twitter'da şaşırıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin büyükelçilerle bir araya gelmesini eleştirerek "Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter’da şaşıyorlar. Sen büyükelçi ile oturmuşsun 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak mısın?' diye soruyorlar. Sen de onlara Türkiye’nin Cumhurbaşkanı'nı nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın? Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz?" diye sordu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik eleştirilerde bulundu. İnce’nin televizyonda farklı, sosyal medyada farklı konuştuğunu ileri süren Bozdağ, şunları söyledi:



"Şimdi konuşuyorlar. Büyükelçilerle konuşmuşlar. Televizyonda kendi söylüyor, Sayın İnce. Orada soruyor gazeteciler, 'Erdoğan’ı yargılayacak mısınız veya büyükelçiler size böyle bir şey sordu mu?' Önce 'Hayır' diyor sonra diyor ki 'Evet, sordular'. 1 gün sonra da Twitter hesabında 'Böyle bir şey demedim' diye yalanlıyor. Canlı yayında söylemişsin, söylediğini bu milletin hepsi 'Büyükelçiler bana bunu sordu' diye anlamış. Belli ki zırvalamışsın; ama zırva, tevil götürmez. Maalesef kalktı, ertesi gün Twitter’da yalanladı. Hani eskiden bir laf vardı ya 'Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar'. Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter’da şaşıyorlar. Sen büyükelçi ile oturmuşsun 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak mısın?' diye soruyorlar. Sen de onlara Türkiye’nin Cumhurbaşkanı'nı nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın? Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz?"

"Size ne Türkiye’nin parlamento seçiminden?"

Almanya'nın, HDP mitingine izin vermesine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dün Almanya PKK’lıların seçime dönük miting yapmasına izin verdi. Türkiye’yi engellemek için mevzuat değişikliğine gittiler. Başka ülkelerin Almanya’da seçim propagandası yapmalarına izin vermeyen düzenlemeler yaptılar; ama amaç, Türkiye’yi engellemekti. Dün ne oldu? PKK’lılara miting yapma imkanı verdiler. Türkiye’ye karşı adil, objektif değiller; adil ve objektif görünme ihtiyacı dahi duymuyorlar. 'Türkiye’nin seçiminde tarafız' diyorlar. 'Biz, Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirecek kim varsa ona her türlü desteği tereddütsüz vermeye hazırız ve bakın veriyoruz' diyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Biz Almanya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya, İsrail’e veya başkaca bir ülkeye cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları, başka bir ülkenin cumhurbaşkanı için oy kullanmıyorlar. Size ne Türkiye’nin cumhurbaşkanı seçiminden? Size ne Türkiye’nin parlamento seçiminden? Sizi ne ilgilendirir?" diye konuştu.







