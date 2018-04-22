Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 CHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini, "CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak,ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir" sözleriyle değerlendirdi.

Bozdağ'ın, sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP-İYİ Parti ittifakına ilişkin paylaşımı şöyle:

"Açık bir siyasi mühendislik"

Geçmişte HDP’nin başarısı için dua/destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı.15 Milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu,siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir;açık bir siyasi mühendisliktir.

"Güneş Motel ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarı"

Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon; geçmişte Güneş Motel de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018’de tekrarı anlamına geliyor mu?/gelmiyor mu? Ne dersiniz?

"İlkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır"

CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak,ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir.

"Ahlaksızlığa imza atan partiler"

İlkeler ittifakı, şeffaf,dürüstçe, ahlaklı ve meşru bir biçimde hem de yasaya uyarak yapılır. Yasalar dolanarak, ahlak çiğnenerek,kirli pazarlıklarla büyük bir ilkesizliğe ve ahlaksızlığa imza atan partiler, şeffaf ve dürüstçe,yasal ve ahlaklı bir ittifakı niçin yapmıyor?

"Türk halkı, Kılıçdaroğlu’ndan da akıllıdır"

Eğer CHP ve malum müttefikleri; bu kirli ve karanlık pazarlıklarla,hileli,ahlaksız,dürüst olmayan ve ilkesiz yöntemlerle aziz Türk milletini aldatacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Türk halkı, Kılıçdaroğlu’ndan da bu ilkesizliğe ve ahlaksızlığa imza atanlardan da akıllıdır.