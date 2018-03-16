Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Avrupa Parlamentosu'nun kararı Türkiye için yok hükmünde

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Afrin harekâtı'nın durdurulması" çağrısının yok hükmünde olduğunu belirterek, "AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir" diyen Bozdağ, "AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir" diye konuştu.