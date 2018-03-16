T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Avrupa Parlamentosu'nun kararı Türkiye için yok hükmünde

"AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir"

16 Mart 2018 14:18

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Afrin harekâtı'nın durdurulması" çağrısının yok hükmünde olduğunu belirterek, "AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir" diyen Bozdağ, "AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı. 

Bozdağ, "Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir" diye konuştu.

ETİKETLER

Bekir BozdağAvrupa Parlamentosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24