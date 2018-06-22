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Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar

"Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir"

22 Haziran 2018 14:03

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim sonuçlarını manipüle edeceği iddialarına ilişkin olarak, "İftira ediyorlar" dedi.

AA'nın aktardığına göre Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir.
Anadolu Ajansı hiçbir sonucu manipüle etmez.
Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir.
Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için ve seçimler dışında Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır."

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