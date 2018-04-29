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BBC Türkçe

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 'Alpay ve Altan kararıyla AYM yasaların çizdiği sınırı aştı'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği hak ihlali kararı ile ilgili "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" dedi. Bozdağ, kararla ilgili olarak 'Can Dün

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği hak ihlali kararı ile ilgili "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" dedi.

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesajda "Anayasa Mahkemesi'nin kendini ilk derece mahkemesi yerine koyduğunu ve delil değerlendirmesi yaptığını" söyledi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi ve görevi dahilindedir.

"Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.

"Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

"Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir."

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi,ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez.

"Anayasa Mahkemesi'nin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir.Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür."

Mehmet Altan ve Şahin Alpay için avukatları tarafından yapılan tahliye talepleri reddedilmişti.
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