Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Adil Öksüz'e dair Alman hükümetinin açıklama yapması lazım

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunup bulunmadığına ilişkin Almanya'nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'tan katıldığı TV programında "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

"OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir"

Terörle mücüdele konusunda da mesajlar veren Bekir Bozdağ, "Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Olağanüstü Hal konusunda da değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ "OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir" dedi.

Bedelli askerlik açıklası

Bozdağ, bedelli askerlik ile ilgili soruyu "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" diye yanıtladı.