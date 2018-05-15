Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanacak mı?" sorusunu atladı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde dün (14 Mayıs 2018) toplandı. Toplantı sonrası açıklamada Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Yaşanan hadiseler katliamın devam edeceğini gösteriyor" dedi. Bozdağ, "ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanacak mı?" sorusunu atladı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı saat 19.40'ta başladı. Bakanlar Kurulı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "ABD ve İsrail'e yaptırım yapılacak mı?" sorusunu, "Daha önce de ifade ettim. ABD, barış sürecini yok etmiştir. Bölgenin daha istikrarsızlaşmasına, bölgedeki huzursuzluğun artmasına sebep olmuştur. Karşılık bir çatışma yok. Onun da altını çizmek lazım. Gerçek mermilerle ateş ettiler. Bunu yakından görülmesi lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yaptığı yerde insanlar üzerine gerçek mermilerle ateş eder? Kalıcı barış mı bıraktılar? Bundan sonraki süreçte Kudüs'ün statüsünü korumak konusunda yardım etmeye devam edecektir. Bu haksızlığı en yüksek sesli dile getirmeye devam edeceğiz" diye yanıtladı.

Bozdağ, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bugün tarihe kara bir Pazartesi olarak geçecektir. ABD, bölgede kırılgan da olsa devam eden barış sürecini bitirmiştir. ABD, barış ortamını yok etmenin en önemli aracı haline gelmiştir.

Bugünkü katliam ABD ve İsrail'indir. ABD'nin eline de Filistinlilerin kanı bulaşmıştır. Türkiye bu konudaki net tavrını ortaya koymuştur. BM Güvenlik Konseyi bir an önce harekete geçmelidir. İslam ülkeleri de atılan haksız tutum karşısında tavrını belirtmelidir. Bizim bu büyük saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Terörist İsrail devleti Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaktır. Bugünler elbette geçici hadiselerdir. Kudüs'ün gerçek kimliği ile varlığını devam ettireceğine inanıyorum. Biz Filistin davasının yılmaz bir savunucusu olmaya devam edeceğiz. Yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz.Yaşanan hadiseler katliamın devam edeceğini gösteriyor.

Yaptırım sorusunu atladı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD ve İsrail'e yaptırım yapılacak mı?" sorusunu, "Daha önce de ifade ettim. ABD, barış sürecini yok etmiştir. Bölgenin daha istikrarsızlaşmasına, bölgedeki huzursuzluğun artmasına sebep olmuştur. Karşılık bir çatışma yok. Onun da altını çizmek lazım. Gerçek mermilerle ateş ettiler. Bunu yakından görülmesi lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yaptığı yerde insanlar üzerine gerçek mermilerle ateş eder? Kalıcı barış mı bıraktılar? Bundan sonraki süreçte Kudüs'ün statüsünü korumak konusunda yardım etmeye devam edecektir. Bu haksızlığı en yüksek sesli dile getirmeye devam edeceğiz."diye yanıtladı.

Af açıklaması

MHP ve AK Parti farklı partilerdir. Af söz konusu değildir.

Ulusal yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonrası alınan kararlar şöyle:

"Kudüs’te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası yaşanan katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak şehitleri saygı ile anmak maksadıyla 3 gün süre ile yas ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Türkiye İslam İşbirliği zirve dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.

Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara’ya çağırmıştır.

Yarın TBMM de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak hükümetimiz de bu konu ile ilgili TBMM ye bilgi sunacaktır.

Ayrıca Dış işleri bakanlığımızın yapacağı girişimle BM Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir."