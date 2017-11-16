Hükümet Sözcüsü: ABD'den cevap geldi; Rıza Sarraf'ın sağlık durumu iyi

Reza Zarrab'ın durumuyla ilgili ABD'ye verilen notaya ilişkin konuşan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgi ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Zarrab davasında bugün jürili yargılamanın başlayacağı 27 Kasım öncesinde son ön duruşma yapılacak.

Duruşma öncesi davaya bakan yargıç Richard Berman deliller üzerindeki gizlilik kararını kaldırılması ya da yumuşatılması talebini karara bağladı.



Yargıç, savcılığın avukatlara verdiği 3 bin 500 belgenin ABD dışına çıkarılamayacağına mahkeme dışında üçüncü şahıslara gösterilemeyeceğine hükmetti.



Mahkeme, sadece 3 bin 500 belge içindeki tapelerde geçen "Şahıs-1" ile ilgili bölümlere sinirli erişim izni tanıdı.



Belgelerde "Şahıs-1" olarak anılan kişinin kim olduğu bilinmiyor. Türkiye dün bir nota vererek Reza Zarrab'ın durumuyla ilgili Amerikan yönetiminden bilgi talep etmişti.