Hükümet SMS ve internete kısıtlamayı kaldıracak

T24- Mısır'da iktidar ile muhalefet grupları, anayasada değişikliklerle ilgili olarak Mart ayına kadar bir komitenin kurulmasında anlaştı. Muhalefetin "Mübarek istifa etsin" talebi kabul edilmezken, hükümet SMS ve internet özgürlüğünü sağlamayı kabul etti. Ancak Müslüman Kardeşler pek iyimser değil.

Hükümet sözcüsü Magdi Radi, önümüzdeki ayın ilk haftasına kadar anayasada yapılması gerekli değişiklikleri hazırlayacak bir komitenin kurulacağını açıkladı.



Sözcü, yargı erkini ve bazı siyasileri kapsayacak bir komitenin kurulmasında anlaşma sağlandığını belirtti.



Hükümetin muhalefetle görüşmesine Müslüman Kardeşler ile 25 Ocak'tan bu yana düzenlenen gösterilerde yer alan bazı gruplar katıldı.



Mısır'da bugünkü görüşmeyle, 50 yıl sonra ilk kez iktidar, Müslüman Kardeşler ile masaya oturmuş oldu.





Mutabakatın ayrıntıları





Üzerinde mutabakata varılan konulara ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu.



Anayasada yapılacak değişiklikleri hazırlayacak komite, öncelikle cumhurbaşkanlığı seçimine daha fazla adayın katılımına zemin hazırlayacak, ayrıca cumhurbaşkanının kaç defa seçilebileceğini belirleyen anayasal değişiklik üzerinde çalışacak.



Komite bu ve diğer anayasal değişikliklerle ilgili çalışmasını, mart ayının ilk haftasına kadar bitirecek.



Resmi haber ajansının haberine göre, öteki anlaşma maddeleri arasında ise Kahire'nin merkezindeki protestolarını sürdüren göstericilere karışılmaması, taciz edilmemesi de yer alıyor.



İktidar ayrıca, basın özgürlüğünü kısıtlamamayı, SMS mesajlaşmasını engellememeyi, internete sınırlama getirmemeyi taahhüt etti.



Her iki taraf, hükümetin, siyasi mahkumların şikayet ve taleplerini değerlendirecek bir birim açması konusunda da mutabakata vardı.



Anlaşmayla 13'üncü gününe giren gösterilerin başından beri gözaltına alınanlar da serbest bırakılacak.



Hükümet, adli yetkililer arasından, rüşvetle mücadele için görevlendirme yapacak, yolsuzlukların arkasındakilerin belirlenmesi yönünde çalışmalarda bulunacak.



Bir haftadan uzun bir süre önce polisin birdenbire Kahire sokaklarından neden çekildiği ve böylece meydanın yağmacılara ve kundakçılara neden terk edildiğine ilişkin de hükümet, bir soruşturma başlatmayı ve bu kararın arkasındakileri belirleyerek yargıya sevk etmeyi kabul etti.



Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın, "Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yetkilerini üstlenmesi" yönünde muhalefetten gelen çağrıyı reddettiği kaydedildi.



Bu tutum, Mübarek'in istifa etmesi yönündeki muhalefet talebinin reddedildiği anlamına geliyor.





Müslüman Kardeşler tatmin olmadı





Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın, Müslüman Kardeşler örgütünün de dahil olduğu muhaliflerle bugün yaptığı görüşmenin sonuçları, Müslüman Kardeşler'i pek tatmin etmedi.



Müslüman Kardeşlerin'in üst düzey üyelerinden olan ve görüşmeye de katılan Abdülmanem Abdülfatuh, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman'ın görüşmedeki tutumunun olumlu olduğunu, ancak Mısır'da topyekun siyasal bir dönüşüm yolunda masaya koydukları talepleri karşılama yönünde özel bir tavır sergilemediğini söyledi.



Hükümetin görüşmeden sonra yaptığı ve sağlanan mutabakatın detaylarına ilişkin açıklaması için "olumlu fikirleri ortaya koyuyor, ancak köklü değişiklikleri içermiyor" diyen Abdülfatuh, "Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlayarak, "Anayasanın 76 ve 77'inci maddelerinin değiştirilmesini, parlamentoyu feshetmesini, tüm siyasal mahkumların serbest bırakılmasını ve olağanüstü halin kaldırılmasını" talep ettiklerini belirtti.



Müslüman Kardeşler Temsilcisi Abdülfatuh, "Bu yapılıncaya değin gençler sokaklarda olacak ve paralel olarak görüşmeler de devam edecek" dedi.



Anayasanın 76 ve 77'inci maddeleri, cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili. Bu maddeler, Mübarek'in lideri olduğu iktidar partisinin, bir sonraki cumhurbaşkanının kim olacağını fiilen tayin etmesine imkan sağlıyor, ayrıca seçilen bir cumhurbaşkanının sonraki seçimlerde yeniden aday olabilmesine bir sınırlama getirmiyor.



Hükümet açıklamasında, bu konuda bir komite kurulduğu ve çalışmalarını mart ayının ilk haftasına kadar tamamlayacağı belirtilmişti.



Baradey'e göre olumlu



Muhalefet liderlerinden Muhammed El Baradey'in temsilcisi Mustafa Naggar da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Toplantı genel anlamıyla olumluydu, ancak henüz sadece bir başlangıç."



Süleyman'ın kendileriyle, tüm muhaliflerin katıldığı toplantı sonrasında teke tek görüştüğünü belirten Naggar, "Tam demokratik dönüşüm talep ettik. Fakat Süleyman, 'demokrasi aşamalarla gelir ve ben, barışçıl bir dönüşüm dönemi ve sivil bir yönetim olacağı konusunda istekliyim' dedi" ifadelerini kullandı.

