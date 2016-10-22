"Hükümet, OHAL yetkilerini süreklileştirmek için çalışma yapıyor"

OHAL’in süresini 3 ay daha uzatan AKP, bu sürenin bitiminde OHAL’i uzatmadan olağanüstü yetkileri kullanabilmek için hukuki arayış içine girdiği iddia edildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, olağan dönemde de KHK’lerle ihraç edilen kişilerin mağduriyetinin belirlenmesi durumunda kamuya iadesinin yanısıra 'FETÖ' ile ilişkisi saptanan kişilerle ilgili işlem yapabilmek için ‘genel bir yetki’ KHK’si üzerinde çalışıldığı öne sürüldü.

OHAL kapsamında bugüne kadar 8 KHK çıkaran hükümetin, yeni KHK’ler için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan kulis haber şöyle devam ediyor:

"İade de yer alacak"

Hazırlıkları süren yeni KHK’de, daha önce FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen, ancak daha sonra yapılan incelemelerde mağduriyeti belirlenen kişilerin göreve iadesiyle ilgili düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Ancak bu sayının 100’ü geçmeyeceği belirtiliyor. Hükümet yetkilileri, bir süredir mağduriyetlerin çok az olduğu, hakkında işlem yapılanların ancak yüzde 1-2’sinin mağdur olduğu açıklaması yapıyordu.

‘Genel yetki’ arayışı

Hükümetin 19 Ocak’ta süresi sona erecek OHAL’in süresini yeniden uzatıp uzatmayacağı henüz belli değil. OHAL’i yeniden uzatmak yerine FETÖ temizliğinin sürdürülebilmesi için OHAL yetkilerinin olağan dönemde de kullanılabilmesine ilişkin ‘genel bir yetki’ kararnamesi çıkarılması hükümetin üzerinde durduğu seçenekler arasında yer alıyor. Bu yetki KHK’si ile olağan dönemde daha önce hakkında FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle işlem yapılan, ancak daha sonra mağduriyeti belirlenenlerin göreve iadesi konusunda hükümete yetki verilmesi planlanıyor. Aynı KHK’de ilerleyen yıllarda FETÖ ile ilişkisi tespit edilenler hakkında işlem yapılmasına ilişkin genel bir yetki alınması konusu da değerlendiriliyor.

Bu konuda kesin bir karar verilmesi için böyle bir yetkinin anayasaya aykırı olup olmayacağı hukuki yönden araştırılıyor. OHAL kapsamında çıkarılan ilk KHK, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilmişti. Tüm KHK’lerin Meclis’te görüşüleceği açıklamalarına karşın AKP, kalan 7 KHK’nin görüşmelerine ara verdi. TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta 15 Temmuz’un resmi tatil olması, Ankara’nın Kazan ilçesinin adına adına ‘kahraman’ ifadesinin eklenmesini öngören yasa önerisi ile Bilirkişilik Yasa Tasarısı görüşülecek. AKP, diğer KHK’lerin ne zaman Genel Kurul’da görüşüleceğine ilişkin bir takvim ise vermiyor.