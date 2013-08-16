'Hükümet Öcalan'ın istediği 8 komisyon için adım atmalı'

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, çözüm sürecinde PKK olarak atmaları gereken bütün adımları attıklarını; artık hükümetin ikinci aşamanın gereklerini yerine getirmek için Abdullah Öcalan'ın kurulmasını istediği 8 komisyonu kurup çalışmaları başlatması gerektiğini söyledi.

Bayık, sürecin şu anda tıkanma aşamasında olduğunu da belirterek, "Attığımız adımları seçimlere kurban etmek istiyorlar" dedi.

PKK'nın Eruh ve Şemdinli baskınlarını yaparak ilk silahlı eyleme başlamasının yıldönümü nedeniyle görüntülü bir mesaj yayınlayan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, çözüm süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Örgüt ile aynı çizgide yayın yapan televizyon ve sitelerde yayınlanan mesajında Cemil Bayık, Kürt sorununu demokratik ve siyasi yollarla çözmekte ısrar ettiklerini öne sürdü, ancak hükümetin bunu anlamak istemediğini, yanlış anladığını veya ısrarlarını zayıflık olarak gördüğünü iddia etti.

8 komisyon bir an önce kurulmalı

Bayık, hükümetin bu nedenle Kürt sorunun demokratik ve siyasi yollarla çözülmesini istemediğini belirterek, "Sorunun çözümü için 1'inci aşamayı başarı ile bitirdik, 2'nci aşamaya geldik. Devlet ve hükümetin yapması gerekenleri yapmasını bekliyoruz, ama atmaları gereken adımları atmıyor, atmak istemiyor. Adım atmamak için bahane arıyor bir çok bahaneyi öne sürüyor. Propaganda yaparak geçmişte olduğu gibi çözümsüzlüğü Kürtlere bağlamak istiyor ve PKK'yı yeniden suçlamak istiyor. Fakat, Kürtler eski Kürtler değil, dünya da eski dünya değildir. Artık Türk devleti ve hükümetinin bu propagandalardan vazgeçmesi gerekir ve yola gelmesi gerekir. Abdullah Öcalan'ın hükümete sunduğu 8 komisyonun bir an evvel kurulması ve yasal hazırlık yaparak bu yasaların meclisten geçirilmesi gerekir ki 2'nci aşama sona ersin ve 3'üncü aşama olan normalleşme aşamasına geçilsin" dedi.

1 Eylül’e kadar süre verdik

Cemil Bayık, ısrarlarının zayıflık olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizerek, “Israrımız, amacımız, çizgimiz ve doğruluğumuzdan kaynaklanıyor. Böyle anlaması gerekiyor ve görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye'deki demokratlar, liberaller ve yurtseverlerin hükümetten o komisyonları kurup çalışmasını istemesi gerekir ki süreç tıkanmasın. Tıkanırsa sebebi devlet ve hükümettir. Bu konuda hükümete baskı yapılmalı ki süreç tıkanmasın. Süreç tıkanırsa Türkiye ve Kürt halkı da zarar görecektir. Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Süreç tıkanma aşamasındadır. Biz çalışarak tıkanma aşamasından süreci çıkarmak istiyoruz. Hükümet ve devlet istemiyor tıkanma aşamasından çıksın. Attığımız adımlara seçimlere kurban etmek istiyorlar.

Türk halkı baskı yapmalı

Kürt sorunu, attığımız adımları ve ısrarımızı seçimlere kurban edemezler. Türkiye halkının buna izin vermemesi gerekir ve çözümde ısrar etmesi gerekir. Baskı yapsınlar ki devlet adım atsın ve komisyonları kabul etsin ki süreç tıkınma aşamasından çıksın. 1 Eylül'e kadar devlet ve Hüküme süre verdik. Tutumlarını gözden geçirsinler. Biz halkımız ve dünya öğrenmek istiyoruz, adım atacaklar mı atmayacaklar mı, çözümü istiyorlar mı yoksa istemiyorlar mı? Bunu açıklamaları gerekir. Şimdiye kadar yürüdüğü gibi artık yürümüyor. Artık bizim atacağımız adım kalmadı. Bugüne kadar bir çok proje sunarak ve adım atarak bugüne kadar getirdik. Bundan sonra süreci götürmemiz için devlet ve hükümetin adım atması gerekir. Doğrusu budur adım atmazlarsa tıkanmadan kendileri sorumlu olur. PKK ve Kürt halkını kimse bundan sorumlu tutamaz."

100 yıllık hayal gerçek oluyor

Bayık, Erbil'de yapılacak olan Kürt Ulusal konferansı ile ilgili ise, "Erbil'de Kürt ulusal konferansının yapılması ile Kürt halkının 100 yıllık rüyası ve hayali gerçekleşecek. Bundan güzel ne olabilir. Bu kongrenin Kürt birliğini sağlaması ve her ülkedeki Kürt sorunlarını çözmesi için rol oynamasını umut ediyorum. Komşu ülkelerin ve Kürtlerin yaşadığı ülkelerin de bu kongrenin başarılı geçmesini için destek vermesi gerekir" diye konuştu.