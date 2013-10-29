'Hükümet, Öcalan'ın dış dünya ile temasını kolaylaştırmalı'

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecinin 'yokuş tırmandığını', "Öcalan'ın dış dünya ile temasını kolaylaştıracak müzakerelerin başlamasıyla sürecin yeniden hız kazanabileceğini" belirtti.

Selahattin Demirtaş, partisinin ABD temsilciliği tarafından başkent Washington'da düzenlenen 'Yeni Ortadoğu'da Kürtlerin Rolü' konferansında konuştu.

Barış sürecinin şu anda 'yokuş tırmandığını' belirten Demirtaş, "Şimdi hükümet birkaç adım atarsa örneğin Sayın Öcalan'ın dış dünya ile temasını kolaylaştıracak müzakerelere başlarsa süreç birkez daha yokuş aşağı inip hızlanabilir" dedi.

"AK Parti hükümeti, Kürtlerle konuşuyor olmayı, siyaset yoluyla bu sorunu çözmeyi Kürtlere sunulmuş bir lütuf olarak görmektedir" diyen Demirtaş, Kürtlerin ortaya koyduğu çözüm önerilerinin Türkiye'yi zayıflatacak bir yaklaşım içermediğini kaydetti.

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aslında Ortadoğu'da mücadele eden bütün Kürt hareketleri olarak kimseye düşmanlık yapmadan, asla silahlı çözüm yöntemlerini istemeden, arzulamadan barış içerisinde çözüme ve özgürlüğe kavuşmak istiyoruz. Biz belirli olarak bu süreçte, Ortadoğu'nun çözüm sürecinde, kendi ülkemizde, bugün vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti dahil olmak üzere her yerde sınırların değiştirilmeden, ülkeleri bölüp parçalayıp yeni sınırlar çizmeden, kendi özgürlüğümüzü ama statümüzü de kazanacağımız bir çözüm sağlayabiliriz. Bunun siyasi mücadelesini sürdürüyoruz."

'Masaya proje konmalı'

Çözüm süreçlerinin sabır istediği gibi savaşmaktan çok daha zor bir dönem olduğuna işaret eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Ne kadar süreceğini kestirmek zordur ama önemli olan tarafların masada kalma iradelerini sürekli canlı tutabilmektedir. Biz son bir yıldan beri devam eden müzakerelerin bir tepki ve müzakereye dönüşmesini istiyoruz. Şimdi artık tarafların masaya bir proje koyması, bu proje etrafında konuşması gerek ve tabi ki üçünü bir izleme ve gözlemci kesimin de masada olması lazım. Türkiye'de hükümetin bunu kolay kolay kabul etmediğini görüyoruz çünkü nitelikli bir müzakereden kaçmak için bahane üretiyor."

'Süreç yokuş tırmanıyor'

AK Parti hükümetinin son dönemlerdeki yaklaşımını eleştiren Demirtaş, şunları kaydetti: "Süreç başladığında yokuş aşağı çok hızlı gidiyordu, yaz aylarında düze indi, şimdi ise yokuş tırmanıyor. O yüzden daha yavaş, zorlu gelişiyor. Şimdi hükümet birkaç adım atarsa örneğin Sayın Öcalan'ın dış dünya ile temasını kolaylaştıracak müzakerelere başlarsa, süreç bir kez daha yokuş aşağı inip hızlanabilir. Sonrasında da barış süreci hep böyle gidecek zaten."