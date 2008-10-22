Hükümet nabız yokladı

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in başkanlığında önceki gün gerçekleşen EKK toplantısında hükümet kanadı mevduat garantisi konusunda nabız yokladı. Bankacılar, ikircikli kalınca, "Kredi açmada cimri davranmanız, mevduat garantisini 50 bin YTL’nin üzerine çıkmasını istediğiniz anlamına gelebilir mi?" sorusuna yol açtı. Bankacılar, "Kredileri kendimizi korumak için kıstık" dedi.



Hükümet, reel sektör, finans sektörü ve kamu yetkililerinin katılımıyla Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında konuşulan en önemli gündem maddelerinden biri, mevduatta 50 bin YTL olan güvence sınırının yükseltilip yükseltelmemesi oldu. Ancak, kimin bu konuda kimin ne istediği tam olarak anlaşılamadı. Bankacılar bu konuya birçok açıdan yaklaşıp, sonuçta da pek taraf olmadıklarını belli edince, "Madem buna ihtiyaç yok, öyleyse neden kredileri durdunuz" sorusuyla karşı karşıya kaldı.



Yaklaşık 7.5 saat süren toplantıda, özel sektör temsilcileri tüm sorunlarını dile getirmek isterken, hükümet temsilcileri "en acil, en öncelikli" olanları dinlemek istedi. Uluslararası finansal bir krizin yaşandığı şu dönemde özel sektörün hükümetten çözüm beklediği sorunlar dile getirilirken, söz dönüp dolaşıp mevduat garantisine geldi.



Haksız rekabet yaratabilir



Katımlıcılar bu konuda toplantıya katılan bankacılık sektörü temsilcilerinin görüşlerini merak etti. Finans sektörünün temsilcileri de mevduat garantisi konusunda "Pekçok Avrupa ülkesinde mevduat güvencesi artırıldı, çoğunda yüzde 100 garanti verildi. Bu durum bizim açımızdan haksız rekabet nedeni olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu sözlerine bakarak, mevduat güvencesinin artırılmasından yanaymış gibi görünen bankacılar, "Bizde artık bankacılık sistemi çok güçlü, böyle bir şeye ihtiyaç yok" açıklaması da yaptı.



İhtiyaç var mı, yok mu



Bunun üzerine bir bürokrat da, "Mevduata yüzde 100 güvence getirilmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz" diye sordu. Bunun üzerine bankacılar, mevduatta güvencenin artırılmasından yana olmadıklarını ifade ederken, bu kez de "Madem buna gerek yok diyorsunuz. Öyleyse neden kredileri durdurdunuz, elinizi sıkılaştırdınız" sorusu gündeme geldi. Bankacıların bu soruya yanıtı ise "Önce kendimizi düşünmemiz lazım" şeklinde oldu.



Yanlış anlaşılma olabilir



Sonuçta toplantıda, mevduat garantisinin artırılıp artırılmaması ilişkin bir görüş birliğine varılamadı. Hükümet yetkililerinin bu konudaki bakış açısı ise, halen 50 bin YTL’ye kadar uygulanan güvencenin artırılması halinde sistemde bir sorun yaşandığıkanısının oluşabileceği yönünde oldu. Böyle bir yanlış anlaşılmanın da, sistemi sıkıntıya sokabileceği konuşuldu.

