"Hükümet müteahhitlere 4 milyar lira ‘destek' verdi" iddiası

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı kamu harcama rakamlarına göre mayıs ayında hane halkına yardımlar, müteahhitlik ödemeleri, sosyal yardımlaşma için yapılan harcamalarda AKP, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde toplam 20 milyar 531 milyon lirayı devletin kasasından çıkardığı belirtildi.

Kamu harcama rakamlarına göre, örtülü ödenek 1 milyara dayanırken, müteahhitlere 4 milyar ‘destek’ verildiği öne sürüldü.

Birgün'den Hüseyin Şimeşek'in haberine göre, eğitim, sağlık, barınma gibi amaçları gerçekleştirmek üzere hane halkına yapılan “karşılıksız” ödemeleri ifade eden, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kalemi için AKP, Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri öncesinde toplam 20 milyar 531 milyon TL’yi devletin kasasından çıkardığı belirtildi.



Haberde, seçim dönemi yatırımları kapsamında Ocak ayında 2 milyar 649 milyon TL, Şubat ayında ise 4 milyar 913 milyon TL harcandı. Erken seçim kararının açıklanmasından bir ay önce, Mart ayında ise bu rakam tam 6 milyar 28 milyon TL’ye yükseldi. Nisan ayında 3 milyar 879 milyon TL ve Mayıs ayında 3 milyar 60 milyon TL harcandığı kaydedilirken, AKP, aynı kalemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş için referanduma gidilen 2016 yılının tamamında 30 milyar TL harcadığı hatırlatıldı.

Seçim dönemi rüşvetlerinden kabul edilen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Verilen Pay”dan da harcamalar hız kazandı. Bu kalemden yılın ilk beş ayında toplam iki buçuk milyar TL harcama yapıldı. Ocak ayında 414 milyon TL, Şubat ayında 491 milyon TL, erken seçim tarihinin açıklanmasından hemen önce Mart ayında 742 milyon TL, Nisan ayında 411 milyon TL ve Mayıs ayında 458 milyon TL harcandığı kaydedildi.

Örtülü ödenek 1 milyara dayandı

Haberde şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kullanılan, hesabı sorulamayan ve kamuoyunda “örtülü ödenek” olarak da bilinen, “Gizli Hizmet Giderleri” kaleminden bu yıl yapılan harcamaların toplam tutarı ise beş ayda bir milyar liraya dayandı. Erdoğan ve Yıldırım ocak ayında bu kalemden 163 milyon TL harcarken Şubat ayında 170 milyon TL, Mart ayında 209 milyon TL, Nisan ayında 203 milyon TL ve Mayıs ayında ise 168 milyon TL harcandı.



İktidarın dikkati çekici harcamaları arasında “Temsil ve Tanıtma Gideri” kaleminden yapılan harcamalar da yer aldı. Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderleri gösteren kalemden bu yılın toplam harcama miktarı 46 milyon TL oldu.

Müteahhitlere 4 milyar lira

Ocak ayında sadece 328 bin TL’yi müteahhitlere ödeyen Hükümet, Şubat ayında 519 milyon TL’yi devletin kasasından çıkardı. Mart ayında bu tutar 824 milyon TL’ye yükselirken aynı kalemden Nisan ayında bir buçuk milyar TL, Mayıs ayında ise 1 milyar 339 milyon TL harcandı.



Seçimlerin hemen öncesinde Kandil’e yönelik operasyon başlatan ve Suriye’de cihatçı oluşumlarla birlikte çeşitli bölgeleri kontrol altında tutmaya çalışan AKP’nin bir aylık savaş harcaması tam 2 milyar 342 milyon TL oldu. AKP, Fırat Kalkanı operasyonun başladığı 2016 yılının tamamında 5 milyar TL, geçen yıl ise 7 milyar TL harcamıştı."