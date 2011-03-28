-HÜKÜMET: MUHALİFLER "BARIŞ KONVOYU"NA SALDIRDI TRABLUS (A.A) - 28.03.2011 - Libya hükümeti, Bingazi kentine doğru giden bir "barış konvoyu"nun muhaliflerin saldırısına uğradığını ve saldırıda 29 kişinin yaralandığını ileri sürdü. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, saldırının muhaliflerin kontrolünde olan ülkenin doğusundaki Bin Cavad yakınlarında düzenlendiğini söyledi. Saldırı bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamazken muhaliflerden de herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir aşiretin ileri gelenlerinden Muhammed Şerif'in, önceki günlerde, uzlaşma görüşmelerinin başlatılması amacıyla sembolik bir süreç çerçevesinde hükümet adına bazı kişileri bölgeye davet ettiği kaydediliyor. Hükümet ayrıca, dün yabancı gazetecilerin bulunduğu otele koşarak girerek askerlerin kendisine tecavüz ettiğini anlatırken güvenlik güçleri tarafından zorla alıp götürülen kadının serbest bırakıldığını açıkladı. Hükümet açıklamasında, İman el Ubeydi'nin serbest ve ailesinin yanında olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, olayla ilgili aralarında üst düzey bir yetkilinin oğlunun da bulunduğu dört kişinin sorgulandığı bildirildi. Ubeydi, 23 Mart Çarşamba günü Trablus'ta bir kontrol noktasında askerler tarafından gözaltına alındığını, içki içen askerlerin kendisini kelepçelediğini ve daha sonra 15 askerin tecavüzüne uğradığını söylemişti. -"NATO, SİVİL HALKA TERÖR SAÇIYOR"- NATO'nun dün Libya'daki askeri operasyonların komutasını üstlenmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra Libya hükümeti, NATO'yu sivil halka "terör saçmak"la, ülkeyi zayıf ve küçük düşürmeye yönelik küresel plan çerçevesinde vatandaşlarını öldürmekle suçladı. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, "Her yerde terör, korku, gerginlik. Ve her gün dehşet saçılanlar da siviller" dedi. "Hava saldırılarının gereksiz biçimde sürmesinin, Libya hükümetini zayıf müzakere pozisyonuna getirmenin bir planı olduğunu düşündüklerini" kaydeden İbrahim, "NATO'nun insanları öldürmeye, askeri eğitim kampları, ordu kontrol noktaları ve diğer yerleri imhaya hazırlandığını" söyledi. Hükümet, koalisyon güçlerinin hava saldırılarında da 100'den fazla sivilin öldürüldüğünü kaydederken, koalisyon ise sivilleri Muammer Kaddafi güçlerinden koruduklarını, uçuşa yasak bölge ilanını uygulamak için sadece askeri tesisleri hedef aldıklarını belirtiyor. Ülkenin doğusundaki muhalif güçlerin batıya doğru ilerlediğini kabul eden İbrahim, hükümet birliklerinin geri çekildiği yerlere ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, devlet televizyonu dün, canlı yayında Trablus'taki yerleşkesinde otomobil içinde Kaddafi'yi gösterdiğini duyururken, Libya liderinin kendisi ise beyaz araç içinde görünmedi. Kısa görüntüde korumaların otomobile yaklaşmaya çalışan Kaddafi yandaşlarınını uzaklaştırmaya çalıştığı yer alırken, otomobilin içinde Kaddafi'nin bulunduğu belirtildi. Kaddafi, geçen salı günü yaptığı bir konuşmadan bu yana televizyonda hiç görünmedi.