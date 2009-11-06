'Hükümet kurultayımız huzurunu bozacak'

T24 - MHP, büyük kongresi öncesi Devlet Bahçeli hükümeti hedef gösterdi. Bahçeli, hükümetin elindeki kamu gücünü kullanarak kurultayın huzurunu bozacağına dair güçlü emareler olduğunu ileri sürdü. Bahçeli, "yaşanacak muhtemel olumsuzlukların sorumluluğu hükümete ait olacaktır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karanlık ilişkiler içindeki şahısların, kazançlarının kaynağını açıklayamayan kişilerin, yabancı ülkelerle ticaretin de üstünde özel ve kuşkulu bir yakınlaşma ve işbirliği geliştirenlerin, Milliyetçi Hareket Partisinde hangi seviyede olursa olsun asla yerlerinin olmayacağını" bildirdi.

Bahçeli, "Hükümet'in elindeki kamu gücünü kullanarak MHP Kurultayı'nın huzurunu bozmayı, partinin vakarına zarar vermeyi, mensuplarını tahrik etmeyi ve bu yolla siyasal kazanç sağlamayı planladığına dair güçlü emareler alındığını" açıkladı.

Bahçeli, partisinin "9. Olağan Büyük Kurultay sürecine dışarıdan müdahil olma niyetlerine" ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kurultayın, Türkiye'nin çok ağır bunalımları yaşadığı ve milletin bekasının ağır tehditlere maruz kaldığı bir dönemde gerçekleştirileceğini kaydeden Bahçeli, toplantının "sancılı bir süreçte bulunan Türkiye için önemi ve değerinin ortada olduğunu" ifade etti.

"Başka başkentlerde kurgulanmış, yıkım ve çöküş getirecek senaryolarını uygulamakta ummadıkları bir tepki ve engelle karşılaşan mihrakların, partimizi etkisiz hale getirmek için her yol, tuzak ve yöntemi denemekten başka çarelerinin kalmadığı ortadadır" görüşünü dile getiren Bahçeli, "MHP'nin kongre sürecini önlemek, sabote etmek ve milliyetçi-ülkücü iradeyi etki altına almak gibi yürütülen bütün çabaların geride kalan süreçte boşa çıkartıldığını" kaydetti.

"Hükümet'in parti üzerindeki oyunlarının; fikri duruşu, yüksek karakteri ve ülküleri son derece sağlam olan delege yapısına sızmasına ve müdahil olmasına fırsat vermediğini" ileri süren Bahçeli, "Ardından, sözde Genel Başkan aday adayı olduklarını ilan eden bazı şahıslar üzerinden kongremizi baltalamak ve duruşumuzu bozmak için yeni oyunlar sergilenmek istenmiş ama bunlar da boşa çıkartılmıştır" iddiasında bulundu.





Hükümete suçlama

MHP'ye yönetici olmak gibi "şerefli" bir talebin hukuki ve manevi şartları ve esaslarının belli olduğunu vurgulayan Bahçeli, açıklamasında "Karanlık ilişkiler içindeki şahısların, kazançlarının kaynağını açıklayamayan kişilerin, yabancı ülkelerle ticaretin de üstünde özel ve kuşkulu bir yakınlaşma ve işbirliği geliştirenlerin, Milliyetçi Hareket Partisinde hangi seviyede olursa olsun asla yerleri olmayacaktır" dedi.

Kongrenin, "partinin kırk yıllık tarihindeki vakara uygun olarak ve demokratik kuralların içinde huzur ve esenlikle sonuçlanacağını" vurgulayan Bahçeli, bu konuda bütün hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Bahçeli, açıklamasında şu hususlara iddiaları yer verdi:

"Ancak, Hükümet'in elindeki kamu gücünü kullanarak kurultayımızın huzurunu bozmayı, partimizin vakarına zarar vermeyi, mensuplarımızı tahrik etmeyi ve bu yolla siyasal kazanç sağlamayı planladığına dair güçlü emareler alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleri belli olan, çizgisi kırılmamış, kadroları kararlı ve inançlı bir siyasal harekettir. Bu kadrolar, tercihlerini hiçbir telkin ve tesire bakmaksızın, yalnızca kendi iradeleri ile belirler ve yöneticilerini tamamen kendi kadroları içinden seçerler. Yine aynı şekilde olacağı kesin ve açıktır. Ancak, başta Hükümet olmak üzere, hangi mihrak ve odaklar olursa olsun bu muhteşem iradeye müdahaleye yeltenmeleri halinde Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının verecekleri karşılığın muhataplarında ağır siyasi sonuçlar doğuracağının bilinmesini isterim." "

Bütün tedbirlerine rağmen, kongrede yaşanması muhtemel olumsuzlukların sorumluluğunun Adalet Ve Kalkınma Partisi Hükümeti'ne ve görevlendirdiği emniyet mensuplarına ait olacağı" görüşünü savunan Bahçeli, "Ve böylesi bir huzursuzluğun partimizin en büyük temsil ortamında gerçekleşmesi halinde Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti bunun sonuçlarına katlanacaktır. Hükümet'in desteği, himayesi ve zorlaması milliyetçi-ülkücü iradenin kabul edemeyeceği komplonun, kışkırtmanın veya tartışmanın yaşatılması halinde, bu tarihten itibaren AKP'nin yurt çapındaki hiçbir toplantısının huzur ve emniyet içerisinde yapılmasının güvencesi olmayacaktır" iddiasını dile getirdi.

MHP kongresi 8 Kasım Pazar günü yapılacak.

Devlet Bahçeli'nin yanısıra Türkiye Tohumcular Birliği Genel Başkanı Hakkı Şafak Ses ile işadamı Ahmet Reyiz Yılmaz genel başkanlık için aday olacaklarını duyuran isimler.