Hükümet kürtaj süresini 8 haftayla mı sınırlayacak?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kürtaj tartışmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı’nın, kürtaj için tanınan yasal 10 haftalık gebelik süresini 8 haftaya indirmeyi planladığı iddia edildi. Hazırlanan yasa taslağıyla ilgili son kararı “Kürtaj cinayettir” diyen Başbakan Erdoğan verecek.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Başbakan Erdoğan’ın, “Her kürtaj bir cinayettir” açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı, kürtaj ve sezaryene ilişkin yasal düzenleme yapmak için harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileri ile bilim adamlarından oluşan bir komisyon, Türk Ceza Yasası’nın 10 haftadan önce gerçekleşecek kürtaj işlemine izin veren maddesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre komisyon çalışmalarında ortaya çıkan ilk taslağa göre söz konusu yasa maddesindeki 10 hafta sınırı 8 haftaya çekiliyor. Taslakta, doğumda sezaryenin sınırlandırılması için de bu yöntemin hangi durumlarda uygulanabileceğine ilişkin net bir tanımlama yer alacak.



'Sadece iki hafta için bu kadar tartışma yaratılması anlamsız'



CHP İzmir Milletvekili ve eski Sağlık Bakanlığı müsteşarlarından doktor Aytun Çıray, yapılması beklenen düzenleme ile ilgili olarak “Sadece iki hafta için bu kadar tartışma yaratılması anlamsız” değerlendirmesini yaptı. Çıray, “Bu, Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği sağlık politikalarını örtbas etmek amacı taşıyor. Kendilerinin yarattığı bozuk düzen yüzünden sağlık hakkını sınırlamak istiyorlar. Performans sistemini getirince ameliyatlar dolayısıyla sağlık harcamaları çok arttı. Hükümet artık altından kalkamıyor. Hem kürtajı hem sezaryeni sınırlayarak giderleri azaltacaklarını düşünüyorlar. Oysa yanlış olan performans sistemi… Çünkü bu sistemden önce Türkiye’deki örneğin sezaryen oranı dünya standartlarında idi. Sonra yüzde kırklara, ellilere çıktı” dedi.

Aytun Çıray, “Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde zinayı serbest bırakırken kürtajı sınırlamaya kalkmak tam bir ikiyüzlülük siyasetidir. Esas olarak AKP tabanı zinanın serbest bırakılmasına tepki gösteriyor” diye konuştu.