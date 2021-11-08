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Hükümet konağı inşaatından 250 bin TL değerinde kablo çalındı

08 Kasım 2021 12:37

Samsun Bafra'da yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı.

Olay, geçen Cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Fatih Mahallesi Sancak Sokak Sedde Yolu’nda yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar inşaatta bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Kabloların çalındığının anlaşılması üzere durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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