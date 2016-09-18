"Hükümet, KHK'lar için CHP ve MHP ile ortak komisyon kuracak"

AKP'nin, OHAL kapsamında çıkarılan ve “ağır insan hakları ihlalleri yarattığı ve devleti dizayn ettiği” eleştirilerine neden olan 8 Kanun Hükmünde Kararname için CHP ve MHP ile birlikte bir komisyon kurmayı planladığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Parti yöneticileri, KHK’lerdeki değişiklik taleplerinin bu komisyonda görüşülebileceğini belirtiyor.

AKP yöneticileri, Meclis tatile girerken ilk kararnamenin tümünün üzerindeki görüşmelere başlandığını, yeni yasama yılının başlamasıyla diğer kararnamelerle birlikte görüşüleceğini belirtti. KHK’lerin Meclis’teki görüşmeleri sırasında önergelerle değiştirilebileceğini kaydeden parti yöneticileri, bunun için AKP, CHP ve MHP temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon kurularak değişiklik taleplerinin burada görüşüleceğini belirtti. Ancak AKP’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Bal gibi olur" dediği belediyelere kayyım atanması başta olmak üzere birçok tartışmalı düzenlemeden geri adım atması beklenmiyor.

‘Temel yasa’ hızı

AKP, KHK’lerin uzun süre tartışılmasını önlemek için ‘temel yasa’ yöntemiyle Meclis’ten geçirmek istiyor. Meclis tatile girmeden önce ilk KHK ile ilgili olarak bu yönde karar alındı. Diğer KHK’lerin de aynı yöntemle hızla Meclis’te görüştürülmesi planlanıyor.

CHP ise AKP’nin komisyon oluşturulması düşüncesini ‘oyalama’ taktiği olarak görüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KHK’lerdeki sıkıntı ve mağduriyetleri sağır sultanın bildiğini vurgulayarak, “Komisyon kurarız, konuşuruz diyorlarsa bu oyalamadır. Bugüne kadar bu tip sözlerinde hiç samimi davranmadılar. Anayasa Mahkemesi’ne gidilemez gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. KHK’lerle ilgili olarak itirazlarımızı dosya halinde hükümete sunuk. Ama bugüne kadar bir düzeltme yapmadılar. Şimdi bu iş için komisyon kuralım deniyorsa bu akla mantığa aykırı, ciddiyetten uzak. Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu için 60 günlük süre var. Bu işi komisyona götürüp 60’ıncı güne kadar oyalamak istiyorlar” dedi.

TBMM’deki görüşmeleri sırasında KHK’lere ret oyu kullanacaklarını kaydeden Özel, 60’ıncı güne kadar gelen KHK’leri de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi.

‘Temel yasa’ nedir?

Hükümetin neredeyse her yasa tasarısı ve önerisi için kullandığı ‘temel yasa’ yöntemi, TBMM İçtüzüğü’nün 91. maddesinde düzenleniyor. İçtüzüğe göre ‘temel yasa’ olarak görüşülmesine karar verilen yasalar, bölümler halinde görüşülüyor. Her bölüm 30 maddeyi geçemiyor. Genel kuruldaki görüşmeler sırasında, bir bölüm tek bir madde gibi ele alınıyor ve bölüm içindeki maddeler için yalnızca önergeler üzerinde görüşme açılıyor. Maddeler üzerinde tek tek gruplar adına konuşma yapılmıyor. Böylece hükümet, örneğin 90 maddelik bir yasa tasarısını 3 bölüm halinde maddeler halinde tek tek görüşülmesi durumunda en az 3-4 hafta sürebilecek çalışmayı en fazla bir hafta içinde tamamlayabiliyor.



