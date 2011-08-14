-Hükümet kaynakları henüz teyit etmedi ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Türk hükümeti kaynakları, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalandığını henüz teyit etmedi. Edinilen bilgiye göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi'nin açıklamasına ilişkin olarak hükümete resmi herhangi bir bilgi ulaşmadı. Burucerdi, Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandığını söylemişti. Konuya ilişkin haberleri değerlendiren Burucerdi, ''Bu haberler doğrudur, İran istihbarat birimleri PKK'nın iki numaralı ismini tutuklamıştır. İstihbarat güçlerimiz, Karayılan'ı yakalayarak önemli bir iş başarmışlardır'' diye konuşmuştu. İran Devrim Muhafızlarının, 16 Temmuzdan beri terör örgütü PJAK'a yönelik operasyonlarında örgüte darbe vurulduğunu kaydeden Burucerdi, ''Bizim, Devrim Muhafızlarından da beklentimiz budur'' ifadesini kullanmıştı.