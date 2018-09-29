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Dünya

Hükümet karşıtı gösterilerde, polis ve itfaiyeciler birbirine girdi

Yaşanan çatışmada polis itfaiye erlerine copla karşılık verdi

29 Eylül 2018 02:49

Belçika’da kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği hükümet karşıtı gösterilerde yer alan itfaiye erleri polisle çatıştı.

Belçika’da kamu çalışanları, hükümetin sosyal haklarında kısıtlamalar yapmasını protesto etti. Gerçekleştirilen protestolara aynı durumdan şikayetçi itfaiye erleri de katıldı. Polisin protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine itfaiye erleri ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan çatışmada polis itfaiye erlerine copla karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda bazı polislerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Brüksel Polis Sözcüsü Ilse Van de Keere, hastaneye kaldırılan polislerin hayatı tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

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