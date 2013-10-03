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Dünya

Hükümet kapandı, Obama krizi çözmek için harekete geçti

ABD'de hükümetin kapanmasının ikinci gününde ABD Başkanı Barack Obama krizi çözmek için kolları sıvadı. Obama, çözüm için Kongre liderleriyle Beyaz Saray'da buluşacak

03 Ekim 2013 00:54

ABD 'de federal hükümetin kapanmasının ikinci gününde Başkan Barack Obama, krizi çözmek için Kongre'deki her iki partinin liderlerini Beyaz Saray'a davet etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner'ın ofisinden yapılan açıklamada, Boehner'ın Beyaz Saray'daki toplantıya katılacağı bildirildi.

Toplantıya, Boehner'ın yanı sıra Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid, Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi'nin de katılacağı belirtildi.

Obama'nın bir danışmanı, Başkan'ın, Beyaz Saray'daki toplantıda, hükümetin yeniden açılması için gereken harcama tasarısını geçirmek için sağlık reformunun geciktirilmesi ya da fonlarının kesilmesi şartını koşan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçileri, harcama tasarısını önkoşulsuz olarak geçirmeye çağıracağını kaydetti.

 

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