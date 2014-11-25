Hükümet, inşaatlar için 'Yapı Araştırma Merkezi' kuruyor

Hükümet, inşaat sektöründe suiistimallerin yaşandığı standartların takip edilmesi ve malzeme niteliğinin araştırılması amacıyla “Yapı Araştırma Merkezi” kurmaya hazırlanıyor. Böylelikle, Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilecek sonuçlar kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere sektörün üretim sürecine doğrudan kanalize edilebilecek. Merkezle başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklı uygulamaların üretilmesi de amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapılarla ilgili önerilerin ve standartların geliştirilmesi, yenilikçi tasarımların yapılması, yapım tekniklerinin yükseltilmesi, malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla Yapı Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalara başladı.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, merkezin kurulması için önümüzdeki günlerde hukuki altyapı hazırlanacak. Kurulacak Yapı Araştırma Merkezi’nce yürütülecek araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle üretim ve pazarlama stratejisi oluşturulacak. Elde edilecek sonuçlar kentsel dönüşüm süreci de dahil olmak üzere inşaat sektörünün üretim sürecine doğrudan kanalize edilebilecek.

Yerli firma desteği

Söz konusu merkez, yerli ve yabancı üniversiteler, sektör temsilcileri ve şirketlerle işbirliği içinde çalışacak. Merkez, protokol veya geçici görevlendirme yoluyla uzman desteği alarak faaliyetlerini yürütebilecek. Yapı Araştırma Merkezi’nin çalışmalarıyla inşaat malzemeleri sanayinin tüm segmentlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Böylece daha düşük maliyetlerle birçok sıkıntının yaşandığı inşaat sektöründe kullanılan malzemelerle ilgili Ar-Ge yapılmasının önü açılacak. Merkezde yenilikçi, çevreye duyarlı, yerli ürünler öncelikle desteklenecek. İleri malzemelerin geliştirilmesi, akıllı ve yeşil bina teknolojileri, doğal afetlere dayanıklı uygulamalar gibi Ar-Ge alanları belirlenecek. Geliştirilen ürünlerin yerli üretimi için yurtiçindeki üreticilere teşvik ve destekler sağlanacak. Ayrıca yerel malzeme ve kaynakların kentsel dönüşümde değerlendirilmesi de teşvik edilecek.