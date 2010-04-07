'Hükümet IMF ile anlaşmayacak' dedikodusu Yunanistan'ı karıştırdı

T24- Yunanistan hükümeti, yardım karşılığında ağır koşullar getireceği gerekçesiyle Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) devre dışı bırakmayı planladığı yolundaki haberler dün piyasaları şaşırttı. İsmi açıklanmayan üst düzey Yunanlı bir yetkili Market News International'a (MNI) yaptığı açıklamada, hükümetin IMF'nin, yardım karşılığında ağır koşullar getireceğinden endişe duyduğu ve geçen ay Avrupa Birliği (AB) zirvesinde alınan kararı değiştirerek IMF'yi devre dışı bırakmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Yunan tahvilleri ile Alman tahvilleri arasındaki fark ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Euro dolar karşısında geriledi. Ancak daha sonra Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin basında yer alan yardım anlaşmasının yeniden düzenlenmesi istendiği yönündeki haberlerin ardından AB ve IMF'nin anlaşmayı yeniden görüşme arayışı içinde olmadıklarını söylemesi piyasaları yatıştırdı.

Yetkili, MNI'de yer alan açıklamasında, Yunanistan hükümetinin içinde IMF olmayan daha net, daha hızlı ve ülkenin finans desteği ihtiyacına cevap verecek bir Avrupa mekanizmasını hayata geçirmenin yollarını aradığını belirtmişti. AB liderleri, 24-26 Mart arasında gerçekleştirdiği liderler zirvesinde, borç krizindeki Yunanistan'ı IMF'nin katkısıyla kurtarılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma Yunanistan'ı kurtarma planı çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere 22 milyar Euro'luk güvence fonu oluşturulmasını öngörüyor. IMF'nin önemli bir katkı yapacağı fonun çoğunluğunu, Euro Bölgesi üyelerinin açacakları ikili krediler oluşturacak. Ülkelerin 'son çare' olarak tanımladığı mekanizma, 'piyasa finansmanı etkisiz' kaldığı zaman devreye girebilecek. Kredi sağlanacaksa Euro Bölgesi'ndeki bütün üyelerin bunda mutabık kalması gerekiyor. Verilecek herhangi bir kredi, güçlü koşullara tabi olacak. IMF'nin kredinin üçte birini ve Euro Bölgesi, kredinin geri kalanı karşılayacak. Yardıma ihtiyaç olursa IMF ve Euro Bölgesi üyeleri yardımı eş zamanlı sağlayacak. Bu ay ve mayısta 20 milyar Euro tutarında finansa ihtiyaç duyan Yunanistan'ın, bu yıl 54 milyar Euro tutarında borçlanması gerekiyor.

IMF-AB anlaşmasının değişikliğe uğrama ihtimali yatırımcıyı tedirgin etti ve Yunan hükmet tahvilleri değer kaybetti. 10 yıl vadeli Yunan tahvilinin getirisi 27 baz puan artarak yüzde 6.83'e çıktı. Böylelikle Yunanistan ile gösterge Alman kağıtları arasındaki spred 20 puan artarak 364 baz puanı buldu ve ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İki yıllık kağıtlarının faizi ise 38 puan artışla yüzde 5.66 oldu.

Yunanistan ile ilgili kaygılar para piyasalarına da yansıdı ve Avrupa ortak parası Euro dün dolar ve yen karşısında düştü. Geçtiğimiz hafta dolar karşısında 1.36'nın üzerine çıkan Euro dün 1.3408'e geriledi. Euro Japon Yeni karşısında da değer kaybetti ve 1 Euro 127.25 yenden 125.92 yen düzeyine indi. Yunanistan'ın borçlarını ödeyemeyeceği endişesiyle Euro bu yıl dolar karşısında yüzde 6.4 ve yen karşısında yüzde 5.5 değer kaybına uğradı. Analistler, Euro Bölgesi'ni sarsan borç krizinin hafiflememesi halinde Euro/dolar paritesinin 1.25 seviyesine çıkabileceğini belirtiyorlar.