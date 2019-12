-HÜKÜMET İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ REDDETTİ KAHİRE (A.A) - 02.02.2011 - Mısır'da hükümet, uluslararası toplumdan gelen iktidarın değişimine yönelik çağrıları reddetti. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüsam Zeki, uluslararası toplumdan gelen çağrıların ardından yaptığı açıklamada, ''iktidar değişimini'' kabul etmediklerini, çağrıların Mısır'daki durumu alevlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti. Zeki, "ABD, İngiltere, Fransa gibi Batılı ülkelerin, hatta Türkiye'nin her durumda rol oynamaya çalışmasını, Mısır'daki gelişmelere burunlarını sokmasını görmek üzücü" diyerek, bu ülkelerin kendi işleriyle uğraşmasını istedi. "Bu ülkeleri cüretkar ve eşi benzeri olmayan biçimde Mısır halkı adına konuşmakla" suçlayan Zeki, bu durumun hükümet ve halk tarafından reddedildiğini vurguladı. -NETANYAHU'DAN MISIR DEĞERLENDİRMESİ Parlamento'da konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin istikrarı ve geleceğinin, "İsrail'in gücünün takviye edilmesine" bağlı olduğunu belirtti. İsrail ve Mısır arasında 30 yıllık geçmişi olan barış anlaşmasına, Mısır'da işbaşına gelebilecek herhangi bir yönetimin de riayet etmesini isteyen Netanyahu, İran'ın ise bu ülkedeki kargaşadan yararlanmak istediğini ileri sürdü. Netanyahu, "İranlılar Mısır'ın Orta Çağ'a geri dönmesini istiyor. Mısır'ı, bizim istediğimiz her şeye karşı olan, demokratik dünyanın savunduğu her şeye karşı olan aşırı güçlerin yöneteceği yeni bir Gazze haline getirmek istiyor" görüşünü savundu. Netanyahu, İran'ın bunun için ne yaptığına ilişkin ise bir görüş ortaya koymadı.