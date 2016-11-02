Hükümet: İdam cezasının 15 Temmuz için uygulanması mümkün gözükmüyor!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, idam cezası tartışmalarına ilişkin olarak, "15 Temmuz için uygulanması mümkün gözükmüyor. İkinci bir darbe girişimi olursa ugulanabilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü AKP grubunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP razıysa MHP dünden vardır. Gelin birlikte bu işi çözelim" çağrısına yanıt verirken, "Geriye doğru işlemeyecek sınırlı bir idam düzenlemesi yapılabilir" demişti.

Mustafa Şentop, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.