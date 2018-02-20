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Hükümet harekete geçti; bu hafta çıkılacak ilanlarla 14 şeker fabrikası satılacak

İhalelerin, iki ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor

20 Şubat 2018 11:05

Hükümet, şeker fabrikalarını özelleştirmek için harekete geçti. Bu hafta çıkılacak ilanlarla 14 fabrika için satış süreci başlayacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bu hafta içinde çıkılacak ilanlarla, Afyon, Ağrı, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları için ihale süreci başlayacak. Varlık satışı şeklinde yapılacak ihalelerin, iki ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

Özelleştirme sürecindeki tartışmaları en aza indirmek için, ihale şartnamelerine bazı maddelerin konulması planlanıyor. Bu kapsamda fabrikaların özelleştirildikten sonra, bulundukları ilde üretime devam etmesine yönelik olarak, şartnamede hükümlerin yer alması bekleniyor. Ayrıca fabrikalara satış yapan çiftçiler, özelleştirmeden sonra, satış yapmaya devam edebilecek. Şartnamelerde çalışanların durumu da yer alacak. Buna ilişkin olarak, çalışanların fabrikada devam edebileceği veya 4B kadrosuna geçiş yapabileceği ifade ediliyor.

Milli Görüş'ten tepki

Fabrikaların satılacak olmasına Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete manşetinden tepki göstermişti. Gazete 2 gün “Erbakan’ın son fabrikaları da satılıyor!” manşetiyle çıkmıştı.

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olan Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan da "Bu yanlış, milli menfaatlere aykırı uygulanan politikalardan bir an önce vazgeçin" demişti.

 

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