Hükümet hâlâ adım atmadı; bu köpeğe tecavüz edip öldürenler bulunsa bile para cezasıyla kurtulacak!

Tekirdağ’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, iplerle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz ettiği ifade edildi. Ancak bu köpeğe bunu yapanlar bulunsa bile para cezası ile kurtulacak. Çünkü hükümet dönem dönem gündeme getirdiği yasayı hâlâ çıkarmadı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, Perşembe Pazarı yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, plastik ambalaj ipiyle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz etti. Saldırganlar köpeği ölüme terk edip kaçtı. Köpeğin ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeği alıp götürdü.

Vahşeti sosyal medyada duyan hayvanseverler ve vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Saldırganların yakalanması için yetkililer göreve çağrıldı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ancak hükümetin özellikle infial yaratan bu tarz olaylar sonrası gündeme getirdiği ‘hayvana şiddet’ yasasında değişiklik yapılmadığı için vahşeti gerçekleştirenler bulunsa bile para cezası ile kurtulacak. Hayvanseverler, hükümetin atacağı adımları uzun zamandır bekliyor.

Taslak hazırlandı, harekete geçilmedi

Hükümet, söz konusu yasayı en son olarak ocak ayında gündeme getirmişti. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta şu değişiklikler öngörülüyordu:

Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.