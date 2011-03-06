-HÜKÜMET GÜÇLERİ BİNGAZİ'YE YÖNELDİ TRABLUS (A.A) - 06.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı hükümet güçlerinin Zaviye ve Misrata kentlerinin denetimini ele geçirerek, Bingazi kentine yöneldiği bildirildi. Libya devlet televizyonunun haberinde, ''asileri yenen'' hükümet güçlerinin, ''Zaviye ve Misrata kentlerinin denetimini tamamen ele geçirdiği'' duyuruldu. Haberde, hükümet güçlerinin, iki haftadan beri Libya'da meydana gelen protesto gösterilerinin merkezinde yeralan, muhaliflerin güçlü kalesi konumundaki Bingazi kentine yöneldiği belirtildi.