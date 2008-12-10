Hükümet ekonomik krizde sınıfta kaldı

Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi tarafından yapılan ankete göre, Türk halkının yüzde 72’si ekonomik krizde hükümetin başarısız olduğunu düşünüyor.



Türk halkının yüzde 72.3’ü AKP hükümetini ekonomik kriz karşısında başarısız olmakla suçluyor. Halkın yüzde 53.7’si krizden çok fazla etkilendiğini, yüzde 39.9’u ise etkilendiğini açıkladı.



Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi’nin yaptığı anket Türk halkının kriz karşısındaki tutumunu ve krizin etkilerini gözler önüne serdi. 26 ilden 4 bin 322 kişinin katıldığı ankette, kazancının çok iyi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10.4 olurken, yüzde 15.1 kazancının geçimine yettiğini, yüzde 23.7, kazancının çok kötü olduğunu bildirdi. Ankete katılanların yüzde 14.5’i geçim sıkıntısı çektiğini belirtirken, yüzde 36.3’ü ise borçlanarak geçinebildiğini söyledi. Ankete göre insanların ancak dörtte biri kazandığı para ile geçim sıkıntısı çekmeden yaşadığını belirtiyor. Her dört kişiden üçü kazancının aile geçimine yetmediğini veya borçlanarak geçinebildiğini belirtiyor.



Ekonomik kriz herkesi etkiledi



Ekonomik krizden etkilenenlerin oranı ise neredeyse yüzde 100’e yakın. Krizden çok fazla etkilenenlerin oranı yüzde 53,7 gibi büyük bir rakam olurken, etkilenenlerin oranı ise yüzde 39.9. Krizden etkilenmediğini bildirenlerin oranı ise sadece yüzde 6.4’te kaldı.



Halk, hükümetin ekonomik krizin atlatılması için başarılı politikalar uyguladığını ise düşünmüyor. Halkın yüzde 72.3’ü AKP hükümetinin ekonomik kriz karşısında başarılı olamadığını, yüzde 27.7’si ise başarılı olduğunu düşünüyor.



Krizden etkilenen iş yerini küçültüyor



Halkın yüzde 26.5’i krizin birkaç ay daha süreceğini düşünürken, yüzde 22.1’i 6 ay ile 1 yıl daha süreceğini düşünüyor. Ekonomik krizin 1-2 yıl süreceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 31.1’i bulurken, 2 yıldan fazla süreceğini düşünenlerin onarı yüzde 16.4 gibi yüksek bir oran oldu.



Ekonomik kriz uzun sürmesi halinde ise halkın tedbirleri, işsiz oranını artıracak nitelikte. Esnaf, sanayici ve işletmeci olanlara, alacakları tedbirler sorulurken, yüzde 21.9’u işyerini küçülteceğini, yüzde 20.4’ü aile harcamalarını keseceğini, yüzde 19.3’ü ise işten personel çıkartacağını söyledi. İşyerini tamamen kapatacakların oranı yüzde 14.4’ü bulurken, ticarete bir süre ara vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 11.7, başka yolları arayacakların oranı ise yüzde 12.3 oldu.

