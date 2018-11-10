Hükümet, "Ekonomide kriz yok" dedi; 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuş

Hükümetin “ekonomide kriz yok” söylemine karşın bu yıl 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulundu. Başvuranlardan 626 binine işsizlik maaşı verildi.

Cuhmuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhalefet milletvekillerinin işçilerin işsiz kaldıklarında maaş almaları için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı iddiasını yalanlamazken, “Kârlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyar liraya ulaştı” dedi.

27.7 milyar ödeme

İşsizlik Fonu'nda biriken kaynağın bugüne kadar 27.7 milyar lirası işsizlere verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakan Selçuk, işsizlik sigortasında 2002-2018 döneminde yaklaşık 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı bilgisini verdi.

Muhalefet milletvekilleri fondan Karayolları başta olmak üzere başka yerlere kaynak aktarıldığı iddiasını dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “izli saklı bir operasyonla, işsizin ve çalışanların parasını kamu bankalarına aktardığınız ortaya çıktı” dedi.

Emeklilik önergesine ret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik Fonu'ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı eleştirilerini yanıtlamazken, “Fonun daha iyi değerlendirilmesi, fon gelirinin artırılmasını sağlamak amacıyla da gerektiği zaman bu fonu doğru kullanmak adına çeşitli işlemler yapılıyor. Yapılan işlemler, İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, bütün bu işlemlerin, yapılan tüm işlemlerin sonucunda kârlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyara ulaşmış durumda” dedi. Bunun üzerine HDP milletvekili Garo Paylan, “Hayır, yönetmelikler kanunların üstünde değildir. Kanunda ‘İşsiz yararına kullanılır’ diyor” diye ekledi.

Görüşmelerin sonunda HDP’nin emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için verdiği önerge reddedildi.