'Hükümet dershaneleri kapatarak cemaatlerin bina ihtiyacını karşılayacak'

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dershaneleri kaldıracağız” açıklamasının arkasında, bu alanda ön plana çıkan tarikat ve cemaatleri destekleme düşüncesinin yattığını savundu.

Emre Döker'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullardan 49 yıllığına bina kiralamasının önünün açıldığını, eğitimi üç aşamalı hale getiren 4+4+4 sisteminin de bu değişimle bağlantılı olduğunu belirten Demir, “4+4+4 sistemiyle bina ihtiyacı ortaya çıkacak. Türkiye’de eğitim sisteminin özelleştirilmesi için projeyi yaşama geçirdiler. KHK’nin ardından şimdi de bu şekilde ortaya çıkacak okul ve bina ihtiyacını dershaneler eliyle azaltma yoluna gidecekler. Özelleştirme sürecinin yasal dayanakları oluşturuluyor. Amaç burada dershaneleri kaldırmak değil. Türkiye’de dershane sektöründe etkin olan cemaat ve tarikatlara devlet kasasından para aktarmak. Hedeflenen parasız eğitime geçiş değil öğrencileri cemaatlerin dershanelerini özel lise haline getirerek öğrencileri bu okullara yönlendirmek” dedi. Eğitim-İş Sendikası olarak yarın Türkiye genelinde iş bırakacaklarını da açıklayan Demir, şöyle konuştu:

"4+4+4 sistemiyle eğitim kesintili hale getirilmesine karşı salı günü iş Türkiye genelinde iş bırakıyoruz. Bize tüm demokratik kitle örgütleri, siyasi partilerin destek vermesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in bugüne kadarki açıklamalarının liberal anlayış ve Atatürk karşıtı olduğunu görüyoruz. Bilimsel, laik demokratik eğitimi savunanlar beraber bu yanlışı durdurana kadar mücadele edeceğiz.”