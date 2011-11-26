Hükümet deprem yasası hazırlıklarını tamamladı

T24 -

Bölge ve illeri Bakanlar Kurulu belirleyecek

Öncelikli ilçeler

Afet riski altındaki alanların dönüşümüyle ilgili hazırlanan yasa taslağına göre , dönüşüm çalışması ilk olarak büyükşehirlerden başlayacak, fay hattında bulunan depreme dayanaksız yerleşim bölgeleri ile kaçak ve mühendislik hizmeti alınmadan yapılan binalar öncelikli olarak yıkılacak.Plan ve bütçe komisyonunda milletvekillerinin sorularını Yanıtlayan Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar deprem riski altındaki alanların dönüşümüyle ilgili hazırlanan yasa taslağının başbakanlığa sunulduğunu söyledi.Bakan Bayraktar deprem yasasının çıkmasının ardından çalışma yapılacak bölge ve illerin bakanlar kurulu tarafından belirleneceğini, parsel ve binalarla ilgili uygulamanın ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceğini açıkladı.Taslağa göre , depremde yıkılma riski yüksek binaların yıkımı mülkiyet sahiplerinin 3’te ikisinin izni alınarak gerçekleştirilecek.Bakan Bayraktar deprem yasasının çıkmasının ardından İstanbul’da çalışma başlatılacak ilçeleri de açıkladı.Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Anadolu yakasındaki bazı ilçeler öncelikli olarak dönüşüm uygulamasının yapılacağın bölgeler arasında yer alacak.