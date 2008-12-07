Hükümet Cem Vakfı’yla masada

Başbakan Erdoğan, Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Doğan’la bir araya gelirken, Alevi dede ve babaları ayrıca toplanarak AKP’nin açılımını tartıştı.



Hükümetin Alevi açılımı kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Rıza Uğurlu’yla bir araya geldi. Alevi İslam anlayışının isteklerini dile getirdiklerini belirten Doğan, Erdoğan ve bakanların bu İslam anlayışı ile bugün egemen olan İslam anlayışı arasında çatışma çıkma tereddütlerini dile getirdiklerini söyledi.



Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde Erdoğan’ın davetiyle dün gerçekleşen görüşmeye bakanlar Mehmet Said Yazıcıoğlu, Mehmet Aydın ve AKP’nin Alevi kökenli milletvekili Reha Çamuroğlu da katıldı. Doğan’a da Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek eşlik etti. 2 saat süren görüşmeyi değerlendiren Doğan, Alevi dedelere maaş bağlanması, radyo ve televizyonlarda Sünni inanca tanınan hakların Alevi inancına da tanınması, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması taleplerini hükümete ilettiklerini belirtti.



‘Çatışma çıkar mı?’



Erdoğan ve bakanların zaman zaman “Bu İslam anlayışıyla bugün egemen olan İslam anlayışı arasında bir çatışma çıkabilir mi?” gibi tereddütlerini dile getirdiklerini bildiren Doğan, “Bunun gerçekleşmeyeceğini, çünkü Türkiye’de bin yıldır yaşayan Alevilik-Sünniliğin bugüne kadar hiçbir biçimde karşı karşıya gelmediğini, çatışma içine girmediğini, Alevilerin haklar verilmediği halde çatışmaya girmediğini anlattık. ‘Aleviler haklar verildikten sonra niye çatışmaya girsin’ şeklinde mütalaa ile bu konuyu kendi aramızda samimiyetle tartıştık” dedi.



“Hükümetin çatışma endişesi mi var?” şeklindeki soruya Doğan, “Hayır. Alevilerin istekleri yerine getirilirken, yeni kırılma noktası yaratmayalım kaygısı var” yanıtını verdi. Doğan, ‘Alevi açılımı seçim yatırımı’ iddilarına ilişkin olarak, “Başbakan ‘Seçimden sonra konuyu ileri götüreceğiz’ demekle, seçim yatırımı eleştirisini göğüslemiş oldu” dedi.

Diğer Alevi kuruluşlarını eleştiren Doğan, “Onların Alevi anlayışı farklı. Diyanet kaldırılsın diyorlar. Biz kaldırılmasından yana değiliz. Demokratikleştirilmesinden yanayız” diye konuştu.



‘Maaş’ Alevi dedelerini böldü



AKP’nin Alevi açılımını değerlendirmek üzere ikinci kez toplanan Alevi dedeleri ve babaları, zorunlu din dersinin kaldırılması ve cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması konusunda aynı fikri paylaşırken, dedelere maaş bağlanması konusunda farklı görüşler ortaya koydu.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Alevi Kültür Dernekleri (AKD) tarafından düzenlenen “2. Alevi Dede ve Babaları İstişare Toplantısı” Okmeydanı Cemevi’nde dün yapıldı. Toplantıya ağırlıklı olarak İstanbul ve Trakya bölgesinden Alevi dedeleri katılırken, AKP’nin Alevi açılımına yönelik görüş ve eleştiriler dile getirildi.



Toplantıda söz alan Alevi dedesi Adil Atalay, AKP’nin dedelere maaş bağlanmasına yönelik çalışmasını eleştirdi. Atalay, “Dedelere maaş bağlanması demek, o inancı kaldırıp memur yapmak demektir. Diyanet’i de devletten ayıralım. Diyanet’e verilen paradan Alevilere de, sinagoga da, kiliseye de pay verilsin” dedi.



Kırklar Cemevi dedesi Baki Güngör ise konuşmasında maaş önerisini savunarak, “Bence Alevi dedeleri maaş almalı. Neden almalı? Biz maaş aldığımız zaman devletin istemlerine mi uyacağız? Bu kendimize güvenmemek demektir. Biz maaşımızı da alacağız ama Alevi inancını, yolunu, edebini de uygulayacağız” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılmasının tarikatların işine yarayacağını savunan Güngör, “Diyanete ayrılan bütçe sağlık ve eğitime harcanmalı” dedi.



‘Devlet dini yönetmemeli’



Alevi dedesi Mehmet Sarıyar ise “Diyanet kapatılırsa tarikatlar çoğalır” düşüncesine katılmadığını belirterek, “Zaten bugün Diyanet’tekiler tarikatlara destek veriyorlar. Bence kapatılmalı. Devlet dini yönetmemeli” diye konuştu. Dedelere maaş verilmesine de karşı olduğunu dile getiren Sarıyar, “Maaş verince hesap sorma hakkı doğacak. Dedeler devletin memuru olmamalıdır” dedi.



Görüşme trafiği



Erdoğan, dün çalışma ofisinde MÜSİAD Başkanı Ömer Cihan Vardar, eski MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat, TAŞYAPI İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran’ın yanı sıra Fenerbahçeli milli futbolcu Emre Belözoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı kabul etti.

