Hükümet binasında işgal sefası

Tayland'da onbinlerce muhalif, tarihin en ilginç protestolarından birini gerçekleştiriyor. Tam 30 bin gösterici 26 Ağustos'ta başkent Bangkok sokaklarına dökülerek hükümetin istifasını istemişti. 3 gün süren çatışmaların ardından göstericilerin bir bölümü hükümet binasını işgal etmişti. Ancak binanın konforuna alışan muhalifler hâlâ orada ve binayı adeta panayır yerine çevirdiler.Kuaför ve masaj salonunun bulunduğu başbakanlık konutunda kadın isyancılar günlük bakımlarından geri durmuyor. Dahası burada tanışıp evlenen çiftlere rastlamak bile mümkün. Göstericilerin, başbakanlık bahçesine işgal sonrası ektikleri pirincin de büyümeye devam ettiği ve buradan 2 ay sonra mahsul alınacağı da belirtiliyor. Ayrıca göstericiler stres atmak için binanın bazı bölümlerini adeta diskoteğe çevirmiş durumda.