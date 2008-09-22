Hükümet binasında işgal sefası

Tayland'da iki ay önce hükümet binasını işgal eden 3 bin muhalif, binanın içindeki lüks imkanlara alışınca çıkmaktan vazgeçti. Göstericiler hükümet binasına pirinç bile ekti Hükümet binası işgalinde tanışıp evlenen bir çift...
Tayland'da onbinlerce muhalif, tarihin en ilginç protestolarından birini gerçekleştiriyor. Tam 30 bin gösterici 26 Ağustos'ta başkent Bangkok sokaklarına dökülerek hükümetin istifasını istemişti. 3 gün süren çatışmaların ardından göstericilerin bir bölümü hükümet binasını işgal etmişti. Ancak binanın konforuna alışan muhalifler hâlâ orada ve binayı adeta panayır yerine çevirdiler. Eylemciler rock eşliğinde stres atıyor...
Kuaför ve masaj salonunun bulunduğu başbakanlık konutunda kadın isyancılar günlük bakımlarından geri durmuyor. Dahası burada tanışıp evlenen çiftlere rastlamak bile mümkün. Göstericilerin, başbakanlık bahçesine işgal sonrası ektikleri pirincin de büyümeye devam ettiği ve buradan 2 ay sonra mahsul alınacağı da belirtiliyor. Ayrıca göstericiler stres atmak için binanın bazı bölümlerini adeta diskoteğe çevirmiş durumda.